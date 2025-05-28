Денис Паслер раскритиковал свердловский мининвест за «иллюзию активности»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области должно «не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора», сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, 90% проектов ведомства «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я не вижу работу министерства инвестиций от слова совсем. Можно рассказывать все что угодно, что министерство работает, но специально перепроверил все эти проекты, которые были озвучены. Те предприятия, которые в области работают — работают, но это совсем не наша заслуга. Бизнес самостоятельно реализует, а внешне работы нет»,— подчеркнул господин Паслер на заседании регионального правительства.

Врио губернатора отметил, что поручил министру инвестиций и развития Вадиму Третьякову взять ситуацию под личный контроль и настроить работу ведомства на привлечение внешних компаний в регион. «Ответственность здесь должна быть персональной»,— добавил Денис Паслер.

Василий Алексеев