Евгений Куйвашев назначил своего советника Вадима Третьякова министром инвестиций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Вадима Третьякова министром инвестиций и развития Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Последние несколько лет господин Третьяков занимает пост советника губернатора, который работает в московском постпредстве региона и отвечает за выстраивание коммуникаций с крупным бизнесом, а также является советником гендиректора принадлежащей властям Корпорации развития Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Третьяков

Фото: Вадим Третьяков / ВК Вадим Третьяков

Фото: Вадим Третьяков / ВК

Вадим Третьяков приступит к своим обязанностям 28 марта. Должность министра инвестиций и развития Свердловской области была вакантной с 1 марта прошлого года, когда ее освободила Виктория Казакова.

Как рассказали в департаменте, господин Третьяков родился в Казахской ССР. Окончил Актюбинский педагогический институт, Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В разные годы занимался развитием внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве, работа в ОАО «Особые экономические зоны», министерстве РФ по делам Крыма, министерстве экономического развития РФ.

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