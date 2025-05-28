Глава свердловского мининвеста подал в отставку после критики Дениса Паслера

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве. Господин Третьяков принял решение после критики врио губернатора Дениса Паслера, который призвал его ведомство «не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Третьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Третьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным господина Паслера, в результате деятельности министерства 90% их проектов «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы». «Я не вижу работу министерства инвестиций от слова совсем. Можно рассказывать все что угодно, что министерство работает, но специально перепроверил все эти проекты, которые были озвучены. Те предприятия, которые в области работают — работают, но это совсем не наша заслуга»,— подчеркнул врио губернатора на заседании регионального правительства в среду.

Отмечалось, что Денис Паслер поручил Вадиму Третьякову «взять ситуацию под личный контроль» и настроить работу ведомства на привлечение внешних компаний в регион.

Вадим Третьяков возглавил министерство инвестиций и развития Свердловской области в 2023 году, сменив на посту Викторию Казакову, которая руководила ведомством с 2017 года. Ранее господин Третьяков развивал внешнеэкономические связи на предприятиях Казахстана и занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве. Вадим Третьяков работал в ОАО «Особые экономические зоны», в Министерстве РФ по делам Крыма и в Министерстве экономического развития РФ. До назначения министром господин Третьяков был советником губернатора Свердловской области и гендиректора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит свердловскому правительству).

Василий Алексеев