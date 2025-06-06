Набиуллина: снижение ставки не означает смягчения кредитно-денежной политики

Решение о снижении ключевой ставки до 20% не означает, что Банк России смягчает кредитно-денежную политику. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодняшнее снижение ключевой ставки... не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту Центробанка).

На сегодняшнем заседании совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых. Решение объяснили тем, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Сигнал остался нейтральным. Это означает, что в дальнейшем ключевую ставку могут как повысить, так и понизить.

Решение о понижении ставки было принято впервые с сентября 2022 года. До сегодняшнего дня ставку только поднимали: с 7,5% до 8,5% в июле 2023 года, через месяц — до 12%, в сентябре того же года — до 13%, спустя месяц — до 15%. К концу 2023 года ставка достигла 16%. В 2024 году ее повысили сначала до 18%, в сентябре увеличили до 19%, а в октябре — до 21%. С тех пор ключевая ставка оставалась неизменной.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».

Екатерина Отрашкевич