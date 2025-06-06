Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ. Главное

6 июня Центробанк РФ впервые за 3 года снизил ключевую ставку: с 21% до 20%. Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров регулятора. Какие еще заявления сделали в ЦБ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор подтвердил необходимость продолжения жесткой денежно-кредитной политики.

Безработица в России сохраняется на минимальных уровнях, однако неизменной остается и тенденция к постепенному сокращению дефицита кадров.

Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. По прогнозам, к 2026 году она вернется к отметке в 4%.

Проинфляционные риски в РФ несколько уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, внутренний спрос замедляется, но по-прежнему превышает предложение.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной: