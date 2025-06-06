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Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ. Главное
6 июня Центробанк РФ впервые за 3 года снизил ключевую ставку: с 21% до 20%. Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров регулятора. Какие еще заявления сделали в ЦБ — в подборке «Ъ».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
- Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор подтвердил необходимость продолжения жесткой денежно-кредитной политики.
- Безработица в России сохраняется на минимальных уровнях, однако неизменной остается и тенденция к постепенному сокращению дефицита кадров.
- Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. По прогнозам, к 2026 году она вернется к отметке в 4%.
- Проинфляционные риски в РФ несколько уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
- Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.
- Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.
- Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, внутренний спрос замедляется, но по-прежнему превышает предложение.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной:
- Если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки.
- Высокие показатели ключевой ставки стали одним из основных факторов укрепления рубля и замедления инфляции.
- Сегодняшнее снижение ключевой ставки не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении.
- Темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары. В услугах темпы роста цен остаются высокими.
- Внутренний спрос хотя и остается высоким, все же постепенно переходит к более умеренным темпам роста.
- Текущие темпы роста цен в марте были 7% в пересчете на год, в апреле они снизились примерно до 6%.
- Разница между ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях.