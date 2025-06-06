Набиуллина: высокая ключевая ставка привела к замедлению инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. У регулятора появилось больше уверенности в дезинфляционных процессах, пояснила она.

«Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг,— сказала госпожа Набиуллина (трансляция ведется на сайте ЦБ). — но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов».

По словам главы Центробанка, предыдущие решения по ключевой ставке продолжат обеспечивать замедление темпов роста цен. При этом Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки, если инфляция начнет ускоряться. Она отметила, что для устойчивого возвращения к целевому показателю в 4% требуется сохранять жесткие денежно-кредитные условия.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. По данным ЦБ, в апреле инфляция замедлилась до 6,2% в годовом выражении. В среднем в первом квартале 2025 года показатель составлял 8,2%.

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