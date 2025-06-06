Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров регулятора по ставке не исключила ее повышения в будущем. По словам главы Центробанка, подход к дальнейшему снижению показателя требует осторожности и может предполагать паузы между шагами.

«Мы опираемся на взгляд на будущее, на прогнозы о том, как будет складываться инфляционная картина, и в целом картина по экономике в ближайший период»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция ведется на сайте ЦБ).

По словам председателя Банка России, в 2025 году регулятор планирует придерживаться прогнозу средней ключевой ставки в 19,5-21,5%. Решение о снижении ставки не означает значительного смягчения денежно-кредитных условий. Инфляция складывается ближе к нижней границе прогноза в 7-8% к концу 2025 года. На июльском заседании ЦБ возможно снижение прогноза, добавила Эльвира Набиуллина.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. По данным ЦБ, в апреле инфляция замедлилась до 6,2% в годовом выражении. В среднем в первом квартале 2025 года показатель составлял 8,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».