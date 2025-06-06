В редакцию Ura.ru вновь пришли силовики

В редакцию Ura.ru вновь пришли сотрудники силовых структур, подтвердил источник «Ъ-Урал». По его словам, обыски в здании не проводили, визит связан с необходимостью забрать на допрос главного редактора Диану Козлову и еще двух сотрудников в свердловское СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

Как указал другой осведомленный источник, допросить собираются также руководителя региональных редакций Игоря Сергеева. Третий сотрудник пока неизвестен.

Напомним, вчера в редакции информационного агентства Ura.ru прошли обыски, были задержаны двое журналистов и главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, всех троих позже отпустили в статусе свидетелей. Однако вечером Денис Аллаяров вновь был задержан, ему предъявлено обвинение по ст. по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему должны избрать меру пресечения сегодня, 6 июня.

Сегодня, 6 июня была избрана мера пресечения Андрею Карпову. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В Ura.ru заявляли, что он приходится дядей Денису Аллаярову, и по версии следствия тот якобы передал ему 20 тыс. руб. «Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы»,— говорится в заявлении редакции.

Подробности дела — в материале «Обыскали на Ура»

Анна Капустина