«Ни в каких отношениях нет места более чем одному нарциссу»

Публичная перебранка между Дональдом Трампом и Илоном Маском, который совсем недавно был советником президента США, стала главной темой обсуждения СМИ во всем мире. Некоторые сравнивают это с бурными сценами выяснения отношений при разводе, а кто-то говорит, что разрыв таких личностей, как Трамп и Маск, был неминуем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и бизнесмен Илон Маск на пресс-конференции в Овальном кабинете (30 мая 2025 года)

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и бизнесмен Илон Маск на пресс-конференции в Овальном кабинете (30 мая 2025 года)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Маск против Трампа: кто боится посеять хаос?

Ни в каких отношениях нет места для более чем одного нарцисса. Этот факт сам по себе, вероятно, был роковым для союза Трампа и Маска — ведь эти два миллиардера так похожи. Эффективные команды имеют взаимодополняющие черты, а не взаимоисключающие. Трамп и Маск оба воинственно ведут себя в социальных сетях, наслаждаются вниманием к себе и отличаются бесстыдством. Какие бы сырые психологические источники ни снабжали водой эти сорняки, они наверняка были бы исчерпаны.

Когда шоу еще было в новинку, толпа ликующих зрителей и льстивые фанаты ликовали. Маск с радостью поддерживал лицемерие Трампа. На самом деле его роль заключалась в том, чтобы делать вид, что он искореняет излишества правительства самым ярким образом, в то время как Белый дом и Конгресс продолжали свою извечную работу по подбрасыванию дров в костер федерального долга.

Союзники пытались помирить Трампа и Маска, но дело Эпштейна усложнило ситуацию

Несколько человек, знакомых с тем, что происходило за кулисами, отчаянно звонили друг другу и пытались утихомирить нарастающую вражду. По их словам, переломным моментом стали громкие обвинения Маска в адрес президента в отношении так называемых файлов Эпштейна. Хотя Трамп и Маск в основном спорили о политике, теперь это перешло на личности.

Чиновники в Западном крыле (Белого дома.— “Ъ”) провели большую часть четверга, прилипнув к своим телефонам, наблюдая за битвой между ними в соцсетях X и Truth Social. Несколько помощников постоянно обновляли групповые чаты, сравнивая это с разводом. По их словам, они ожидали, что это произойдет, просто не так скоро. «Я думал, может быть, в августе»,— заметил один из них CNN.

До первого «большого красивого разрыва»: мужская дружба Маска и Трампа

Возможно, это был один из самых предсказуемых разрывов в истории. Но в течение нескольких коротких месяцев президент США Дональд Трамп и технологический магнат Илон Маск были неразлучны. Демонстрируя крепкую мужскую дружбу, они даже посещали вместе бои по смешанным единоборствам. Но слухи о напряженности между жестким Илоном Маском и другими членами администрации Трампа уже ходили, когда магнат посетил свое первое заседание кабинета министров в феврале.

Броманс закончился: дружба Трампа и Маска прошла от стремительного взлета до эпического краха меньше чем за год

Хотя хайтек-миллиардер быстро поднялся до (самопровозглашенной) позиции «лучшего друга», все это закончилось в мгновение ока. Маск когда-то был критиком Трампа, а потом стал его другом, когда взгляды главы Tesla сместились еще дальше вправо. Кульминация была после покушения на Трампа в июне. После этого Маск присоединился к избирательной кампании Трампа и называл себя его «лучшим другом». Отношения испортились, когда они разошлись во мнениях о проекте бюджета Трампа. Это привело к эмоциональной перепалке в соцсетях.

Самая токсичная драма в отношениях в Америке

Когда речь шла об Илоне Маске, Дональд Трамп порой говорил о нем так, как будто тот его приемный сын. Теперь они публично поливают друг друга грязью. Разрыв между ними может иметь далеко идущие политические последствия. (Приехавший в США с визитом канцлер Германии.— “Ъ”) Фридрих Мерц стал актером второго плана в масштабном и неотразимом театре американской внутренней политики, а именно в открыто разразившейся драме отношений между самым богатым и самым могущественным человеком в мире.

После разрыва Трампа и Маска: пять основных выводов

Отношения между двумя самыми могущественными людьми в США, которые сейчас проходят через очень мерзкий и очень публичный разрыв, привели к существенным изменениям, которые могут иметь глубокие и долгосрочные последствия. Многие гадали, как долго продлятся дружеские отношения между двумя самыми могущественными людьми в Америке. Некоторые давали им срок до октября, если не меньше. Разрыв произошел быстрее и весьма зрелищно.

В последние четыре месяца многие мировые лидеры общались с Маском как с прокси Трампа. Когда Трамп разрушил институциональные структуры в Белом доме и администрации, мировые лидеры взаимодействовали с Маском в надежде попасть в орбиту Трампа и получить некоторое влияние. Теперь с уходом Маска эти инвестиции и влияние пропали.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик