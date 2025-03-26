Воронежский «Борхиммаш» получил банкротный иск

Московское ООО МФК «Фордевивинд» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском о признании банкротом борисоглебского АО «Борхиммаш». Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству.

Московская компания заявила о планах обанкротить «Борхиммаш» в начале марта. Тогда же она сообщала о намерении добиться признания несостоятельными столичных юрлиц основного собственника предприятия — ГК Limonte с литовскими владельцами — ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» и ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис». Соответствующие иски пока не регистрировались.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская инжиниринговая компания ООО «Интер ТЭК» Тембола Золоева хочет приобрести АО «Борхиммаш». Эксперты оценили рыночную стоимость актива в 10 млрд руб. По их мнению, сделка поможет борисоглебскому заводу стабилизировать финансовое положение и усовершенствовать менеджмент.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова