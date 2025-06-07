10 самых продолжительных космических полетов
Кто из космонавтов пробыл на орбите дольше всех
Год назад, 5 июня 2024-го, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме 1000 суток. На Землю он вернулся осенью того же года, этот полет продолжался 374 дня и стал третьим по продолжительности за всю историю космонавтики. Космонавты, поставившие рекорды пребывания на орбите за один полет,— в материале “Ъ”.
Валерий Поляков, РФ
- Пробыл на орбите: 437 суток
- Даты: 8 января 1994 года — 22 марта 1995 года
Советский и российский летчик-космонавт, доктор медицинских наук, специалист по космической медицине. Свой первый космический полет совершил в 1988 году в качестве космонавта-исследователя на ТПК «Союз ТМ-6», вместе с Владимиром Ляхом и Абдул Ахадом Момандом (единственным в истории космонавтом из Афганистана). Осуществил две экспедиции на станцию «Мир» в 1988–1989 и 1994–1995 годах. На орбите изучал влияние невесомости на организм человека и доказал возможность сохранения здоровья и работоспособности человека при длительном пребывании в космосе. Во время второй экспедиции установил мировой рекорд по длительности одного космического полета, который держится до сих пор. Завершив деятельность в отряде космонавтов, возглавлял медкомиссию по освидетельствованию космонавтов. Герой России (1995). Один из четырех человек, имеющих также звание Героя СССР (1989). Умер 7 сентября 2022 года.
Сергей Авдеев, РФ
- Пробыл на орбите: 379 суток
- Даты: 13 августа 1998 года — 28 августа 1999 года
Российский летчик-космонавт, кандидат физико-математических наук. Защитил диссертацию по исследованию причин световых вспышек в глазах космонавтов. С 1992 по 1999 год совершил три космических экспедиции на станцию «Мир» общей длительностью 747 суток, став рекордсменом по совокупному времени пребывания на станции. Десять раз выходил в открытый космос и провел в нем 41 час и 59 минут. Свой третий (рекордный) полет на станцию «Мир» совершил в качестве первого бортинженера, в том числе по российско-словацкой программе «Штефаник» и российско-французской программе «Персей». В рамках этого полета, как писал “Ъ”, Сергей Авдеев участвовал в эксперименте по раскрытию космического зеркала-отражателя диаметром 25 метров, которое должно было освещать солнечным зайчиком поверхность Земли. В 2003 году был выведен из отряда космонавтов. Затем работал на должности ведущего научного сотрудника РКК «Энергия им. С. П. Королева», доцентом «НИЯУ МИФИ», главным специалистом в АО «ЦНИИмаш». Имеет звание Героя России (1993).
Олег Кононенко и Николай Чуб, РФ
- Пробыли на орбите: 374 дня
- Даты: 15 сентября 2023 года — 23 сентября 2024 года
Олег Кононенко — космонавт-испытатель, инженер-конструктор, командир отряда космонавтов. Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина по подготовке космонавтов. С 2008 по 2024 год совершил пять экспедиций на МКС, часть из них — в качестве командира станции. Является мировым рекордсменом по суммарному количеству дней, проведенных на орбите,— 1110 суток (следующий за ним в этом списке — Геннадий Падалка с 878 сутками). Имеет звание Героя России (2009) и Героя Туркменистана (2019).
Николай Чуб — космонавт-испытатель, кандидат наук по системному анализу и управлению, инженер и предприниматель. В отряд космонавтов принят в 2012 году. Полет на МКС в 2023–2024 годах в качестве бортинженера стал первым в его карьере. В рамках полета выходил в открытый космос и провел в нем в совокупности 12 часов 7 минут. Имеет звание Героя России (2025).
Олег Кононенко и Николай Чуб 23 сентября 2024 года установили мировой рекорд по длительности пребывания на МКС — 374 дня.
Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франсиско Рубио, РФ и США
- Пробыли на орбите: 370 суток
- Даты: 21 сентября 2022 года — 27 сентября 2023 года
Дмитрий Петелин — космонавт-испытатель, инженер-конструктор 3-й категории. Первый и пока единственный полет в космос совершил в рамках экспедиций МКС-68 в качестве бортинженера. Стал третьим корреспондентом ТАСС на станции. Имеет звание Героя России (2024).
Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель, инженер-пилот, экономист. Служил в ВВС РФ, летал на бомбардировщиках Ту-22М3 и Ту-160, был командиром авиаотряда стратегических бомбардировщиков на базе Энгельс. В 2012 году получил квалификацию «космонавт-испытатель». Участвовал в двух экспедициях на МКС в 2018 и 2022 годах. Имеет звание Героя России (2022).
Франциско Рубио, американский космонавт, пилот вертолета, военный врач-хирург, участник боевых действий в Боснии, Афганистане и Ираке. Получил квалификацию космонавта в 2020 году. Тогда же включен в программу исследования Луны «Артемида».
Во время экспедиции МКС-68 произошла нештатная ситуация, 15 декабря 2022 года было обнаружено повреждение обшивки ТПК «Союз МС-22», на котором космонавты должны были вернуться на Землю. Позже была обнаружена утечка в системе охлаждения корабля. 11 января 2023 года госкомиссия «Роскосмоса» приняла решение о продлении миссии Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Франсиско Рубио, «Союз МС-22» был спущен на Землю в беспилотном варианте. Покинуть станцию космонавты смогли только 27 сентября 2023 года на борту «Союза МС-23». На тот момент это была самая длительная экспедиция МКС. По ее окончании Франсиско Рубио стал рекордсменом среди американских космонавтов по длительности одного полета.
Владимир Титов и Муса Манаров, СССР
- Пробыли на орбите: 365 суток
- Даты: 21 декабря 1987 года — 21 декабря 1988 года
Владимир Титов — военный летчик и летчик-космонавт. С 1983 по 1997 год совершил четыре полета в космос: экспедиция к ОКК «Салют-7» (1983), экспедиция на станцию «Мир» (1987), миссии на «Дискавери» (1995) и «Атлантис» (1997). В ходе последней американский шаттл пристыковался к ОС «Мир».
Муса Манаров — летчик-космонавт, заслуженный мастер спорта. Проходил подготовку по программе «Буран», выполнил две экспедиции к станции «Мир» в 1987 и 1990 годах. Во время последней Манаров и Виктор Афанасьев вышли в открытый космос, установили на ОС грузовую стрелу и сразу испытали ее. Первым грузом стал сам Муса Манаров. В 1992 году выведен из отряда космонавтов из-за проблем со здоровьем, занимался частным бизнесом. Был народным депутатом РСФСР (1990–1993) и депутатом Госдумы V созыва (2007–2011).
Владимир Титов и Муса Манаров стали первыми людьми, пробывшими в космосе больше года. За свое достижение оба получили звание Героя СССР (1988,1989).
Петр Дубров и Марк Ванде Хай, РФ и США
- Пробыли на орбите: 355 суток
- Даты: 9 апреля 2021 года — 30 марта 2022 года
Петр Дубров — летчик-космонавт, инженер-программист, совершил более 500 прыжков с парашютом. Его экспедиция на МКС стала первой в карьере. За без малого год на орбите он успел четыре раза выйти в открытый космос, проведя в нем 29 часов 44 минуты. В октябре 2021 года вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Новицким снялся в фильме «Вызов» (на МКС также присутствовали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко). 21 августа 2024 году Петр Дубров включен в состав основной экспедиции МКС-75, запланированной на 2026 год. Имеет звание Героя России (2023).
Марк Ванде Хай — магистр прикладной физики, участник боевых действий в Ираке в 1989–1991 и 2003 годах. Зачислен в отряд космонавтов NASA в 2009-м. Совершил две экспедиции на МКС в 2017 и 2021 годах. Возвращение на Землю второй экспедиции состоялось 30 марта 2022 года. Из-за взаимных санкций России и США после начала СВО NASA задержало выплаты за доставку Ванде Хая на орбиту на РКК «Союз МС-19».
Михаил Корниенко и Скотт Келли, РФ и США
- Пробыли на орбите: 340 суток
- Даты: 9 апреля 2021 года — 30 марта 2022 года
Михаил Корниенко — летчик космонавт, инженер-механик по ракетостроению. Совершил две экспедиции на МКС в 2010 и 2015 годах. В 2024-м стал одним из трех россиян, совершивших первый в мире парашютный прыжок на Северный полюс из стратосферы. Имеет звание Героя России (2011).
Скот Келли — космонавт, летчик-испытатель, летчик морской авиации, бакалавр в области электротехники, магистр авиационных систем. Совершил две миссии по программе «Спейс Шаттл» в 1999 и 2007 годах и две экспедиции на МКС в 2011 и 2015 годах. Работал представителем NASA в Звездном городке. Имеет брата-близнеца, который также входит в американский отряд космонавтов и также совершил четыре полета в космос.
Основными целями экспедиции бортинженеров Михаила Корниенко и Скотта Келли в 2015 году было исследование новейших методик адаптации организма человека при длительных космических полетах (на Луну и Марс). За период их пребывания на станции сменилось четыре экспедиции — с 43-й по 46-ю. Таким образом, оба космонавта совершили первую «годовую миссию» на МКС.
Кристина Кук, США
- Пробыл на орбите: 328 суток
- Даты: 12 марта 2019 года — 6 февраля 2020 года
Инженер, космонавт, магистр в области электротехники. С 2004 по 2007 год работала научным сотрудником Антарктической программы США, проведя один год на станции «Амундсен-Скотт» и сезон на станции «Палмер». Также работала на исследовательской станции «Саммит» в Гренландии, на Аляске и начальником обсерватории на острове Самоа. Экспедиция на МКС в 2019 году в качестве бортинженера стала первым полетом в космос в ее карьере. Изначально запланированная миссия Кристины Кук в 204 дня была продлена NASA ради возможности полета на МКС первого космонавта из ОАЭ, в итоге отмененного. Шесть раз выходила в открытый космос и провела в нем 42 часа 15 минут. В итоге Кристина Кук стала рекордсменом по длительности космического полета среди женщин. Включена в состав экипажа американской миссии «Артемида-2», которая в 2026 году должна облететь вокруг Луны.
Юрий Романенко, СССР
- Пробыл на орбите: 326 суток
- Даты: 5 февраля — 29 декабря 1987 года
Летчик-космонавт. С 1977 по 1987 год совершил три космических экспедиции: две — к ОС «Салют-6» (1977, 1980), одну — к станции «Мир» (1987). Юрий Романенко вместе с космонавтом Георгием Гречко стали первыми людьми, встретившими на орбите Новый (1978-й) год. Второй полет в космос совершил совместно с первым в мире кубинским космонавтом Арнальдо Тамайо Мендесом (1980). На орбитальной станции «Мир» в 1987 году находился в качестве командира экспедиции, совместно с бортинженером Александром Лавейкиным. В июле 1987 года Лавейкина на станции сменил космонавт Александр Александров. Так состоялась первая в истории частичная замена экипажа космической станции. Юрий Романенко дважды Герой СССР (1978, 1980), также имеет звания Героя ЧССР, Героя Кубы и Героя САР. После выведения из отряда космонавтов в 1988 году работал начальником 3-го управления НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина, уволен в запас в звании полковника в 1995 году. Сын Юрия Романенко Роман пошел по стопам отца — также стал летчиком-космонавтом и участвовал в двух космических экспедициях на МКС в 2009 и 2012 годах.
Сергей Крикалев, СССР и РФ
- Пробыл на орбите: 311 суток
- Даты: 18 мая 1991 года — 25 марта 1992 года
Летчик-космонавт, авиационный спортсмен, кандидат психологических наук. С 1988 по 2005 год совершил шесть полетов в космос, включая две экспедиции на станцию «Мир», две миссии на «Дискавери» и «Индевор», став первым русским, летавшим на американских шаттлах, и две длительных миссии на МКС. Пробыл в космосе в совокупности 803 дня. Свою вторую экспедицию на станцию «Мир» Сергей Крикалев совершил в качестве бортинженера. Находясь на орбите, в октябре 1991 года добровольно согласился продлить свою миссию на четыре месяца и вернулся на Землю с Александром Волковым. Этот полет стал уникален тем, что космонавты отправлялись на орбиту из СССР, а возвращались уже в Россию. Сергей Крикалев — первый человек, получивший звание Героя России (1992), и один из четырех человек, наряду с космонавтом Валерием Поляковым, одновременно удостоенный звания Героя СССР (1989). После выведения из отряда космонавтов работал заместителем генконструктора РКК «Энергия» (2007–2009), начальником ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» (2009–2014), замдиректора ФГУП «ЦНИИмаш» (2014–2016). Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» (2016–2024). 22 мая 2025 года назначен представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в космосе.