10 самых продолжительных космических полетов

Олег Кононенко — космонавт-испытатель, инженер-конструктор, командир отряда космонавтов. Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина по подготовке космонавтов. С 2008 по 2024 год совершил пять экспедиций на МКС, часть из них — в качестве командира станции. Является мировым рекордсменом по суммарному количеству дней, проведенных на орбите,— 1110 суток (следующий за ним в этом списке — Геннадий Падалка с 878 сутками). Имеет звание Героя России (2009) и Героя Туркменистана (2019).

Николай Чуб — космонавт-испытатель, кандидат наук по системному анализу и управлению, инженер и предприниматель. В отряд космонавтов принят в 2012 году. Полет на МКС в 2023–2024 годах в качестве бортинженера стал первым в его карьере. В рамках полета выходил в открытый космос и провел в нем в совокупности 12 часов 7 минут. Имеет звание Героя России (2025).

Олег Кононенко и Николай Чуб 23 сентября 2024 года установили мировой рекорд по длительности пребывания на МКС — 374 дня.