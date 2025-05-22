Чем известен Сергей Крикалев

Президент Владимир Путин 22 мая назначил космонавта Сергея Крикалева своим представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крикалев Сергей Константинович родился 27 августа 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1981 году окончил машиностроительный факультет Ленинградского военно-механического института по специальности «проектирование и производство летательных аппаратов», получив квалификацию инженера-механика.

С 1981 года работал в головном конструкторском бюро НПО «Энергия» инженером, старшим инженером, начальником группы. Занимался разработкой инструкций для космонавтов, отработкой действий экипажей пилотируемых космических аппаратов. В 1985 году входил в группу по восстановлению работоспособности орбитальной станции «Салют-7», с которой была потеряна связь.

В 1985 году был зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия». После прохождения курса в Центре подготовки космонавтов получил квалификацию «космонавт-испытатель». В 1986–1988 годах проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе «Энергия—Буран». В ее рамках совершил полеты с инструктором на самолетах МиГ-21, МиГ-25 и Ту-134.

В феврале 1987 года назначен космонавтом-испытателем НПО «Энергия». Затем занимал должности заместителя начальника отдела, инструктора—космонавта-испытателя 1 класса, начальника отдела.

С 26 ноября 1988 по 27 апреля 1989 года совершил свой первый полет в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-7» и 4-й основной экспедиции орбитальной станции «Мир».

Во время второго полета (18 мая — 25 марта 1992 года) был бортинженером 9-й и 10-й основных экспедиций станции «Мир». Совершил семь выходов в открытый космос.

В 1993 году был отобран для российско-американского полета на многоразовом корабле типа Space Shuttle. Проходил подготовку в Центре космических исследований им. Линдона Джонсона в Хьюстоне (США). Получил сертификат NASA по работе с манипулятором шаттла, а также лицензию второго пилота американского самолета Т-38 (налетал более 140 часов).

3–11 февраля 1994 года первым среди российских космонавтов осуществил полет на американском шаттле, был членом экипажа миссии STS-60 Discovery.

В 1995–1996 годах работал в Центре управления полетами (ЦУП) заместителем руководителя полетов станции «Мир». Возглавлял группу экспертов ЦУПа в Хьюстоне, где помогал налаживать взаимодействие между российским и американским центрами.

2–14 декабря 1998 года совершил полет на шаттле Endeavour в рамках строительства Международной космической станции (МКС). Входил в состав первого экипажа, посетившего МКС.

С 31 октября 2000 по 21 марта 2001 года работал на МКС по программе первой основной экспедиции (МКС-1).

Свой шестой и последний космический полет Сергей Крикалев совершил 15 апреля — 10 октября 2005 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-6» и 11-й основной экспедиции на МКС. Выходил в открытый космос.

В общей сложности за шесть полетов провел в космосе 803 дня 9 часов 38 минут 31 секунду и совершил 8 выходов в открытый космос (суммарное время — 41 час 26 минут). Стал мировым рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания в космосе и удерживал это первенство в течение десяти лет.

В 2007 году назначен вице-президентом РКК «Энергия» по пилотируемым полетам и заместителем генерального конструктора с сохранением летного статуса в отряде космонавтов. После назначения в июле 2007 году нового главы РКК Виталия Лопоты покинул пост вице-президента корпорации, однако до 2009 года продолжал работать заместителем генконструктора РКК.

В декабре 2007 года баллотировался в Госдуму от «Единой Россия», но в парламент не прошел. В 2009–2014 годах был начальником Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

С 2014 по 2016 год работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (головной институт «Роскосмоса») первым заместителем, затем заместителем гендиректора по пилотируемым программам. Разрабатывал планы пилотируемых полетов в рамках программы освоения дальнего космоса.

С 2016 по март 2025 года был исполнительным директором по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос». Сохранил свою должность при смене руководства в июле 2022 года, когда «Роскосмос» возглавил Юрий Борисов.

С 18 января 2024 по 18 февраля 2025 года был спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. С марта 2025 года — замгендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса».

Герой Советского Союза и Герой России. Награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За заслуги в освоении космоса». Офицер французского ордена Почетного легиона.

Мастер спорта СССР и мастер спорта международного класса по высшему пилотажу. Заслуженный мастер спорта России. Неоднократно выигрывал различные соревнования по высшему пилотажу.

Кандидат психологических наук, тема диссертации — «Психологические детерминанты процесса принятия решения госслужащим в экстремальных ситуациях».