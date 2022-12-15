На российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения

На Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Последствия утечки охлаждающей жидкости оцениваются. Экипажу МКС ничего не угрожает. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В результате утечки Центр управления полетами (ЦУП) решил остановить выход космонавтов в открытый космос с борта МКС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на переговоры МКС с Землей, их транслировали на сайте NASA.

Позже в «Роскосмосе» добавили, что из-за технических причин выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, запланированный на 15 декабря, перенесен.

«Космическая станция находится в хорошем состоянии, экипаж 68-й экспедиции в безопасности»,— сообщили в NASA.

Олеся Павленко