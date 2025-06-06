Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев счел уверенной риторику миллиардера Илона Маска в споре с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, несмотря на потерю части состояния и падение акций Tesla, господин Маск не испытывает страха.

В социальной сети X Кирилл Дмитриев напомнил, что в 2024 году бизнесмен поставил «все состояние» на поддержку американского президента и помощь в «спасении США». В итоге Илон Маск потратил $150 млрд, еще $30 млрд «исчезли» из его общего бюджета, отметил глава РФПИ. «Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — заключил господин Дмитриев.

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска за один день сократилось на $34 млрд. Бизнесмен все еще остается богатейшим человеком мира, но его нынешнее положение, отмечает агентство, уже не сравнится с тем, что было в начале 2025 года.

Публичный конфликт господ Маска и Трампа начался после ухода миллиардера с должности главы департамента эффективности правительства. Позднее миллиардер назвал «отвратительной мерзостью» проект бюджета США, самим Дональдом Трампом озаглавленный как «один большой прекрасный законопроект» (Big beautiful bill). Наибольшего накала отношения американского президента и бизнесмена достигли 5 июня, когда их полемика перешла в социальные сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».