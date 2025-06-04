Axios: Маск раскритиковал проект Трампа о расходах из-за ущерба его интересам

Миллиардер Илон Маск назвал «отвратительным безобразием» подписанный президентом США Дональдом Трампом налогово-бюджетный законопроект (Big beautiful bill), поскольку его политические и бизнес-интересы попали под удар. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете это», — написал господин Маск в соцсети X.

По словам собеседников издания, Илон Маск остался недоволен тем, что его полномочия куратора Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) не были продлены.

Впервые Илон Маск раскритиковал «Одного, большого, прекрасного законопроект» Дональда Трампа, принятого Палатой представителей 22 мая, через несколько дней после того, как бывший глава DOGE покинул администрацию президента. «Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом»,— добавил Илон Маск.

Инициатива закрепляет принятые в 2017 году налоговые льготы, чей срок скоро истекает, а также предполагает сокращение бюджетных расходов на $1,5 трлн. По данным Axios, бюджетное управление Конгресса и независимые аналитики прогнозируют, что законопроект увеличит дефицит бюджета на сумму от $2,3 до 5 трлн в течение 10 лет.

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