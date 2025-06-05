ЦБ активно интересуется

Банк России запросил у брокеров данные о заблокированных активах россиян. Регулятор выясняет, сколько бумаг по-прежнему заморожено после исполнения президентского указа об обмене ими с иностранными инвесторами. О рассылке запроса сообщил РБК со ссылкой на заявление юридического департамента инвестбанка «Синара». Эксперты в сфере санкционного права считают, что ЦБ может вести подготовку к новой волне обмена, что потребует продления действия указа или новых правовых решений. В Банке России “Ъ FM” сообщили, что пояснения будут даны на очередной пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В «Цифра Брокер» и БКС от комментариев воздерживаются. В «Финаме» запрос регулятора получили в конце мая, подтвердил замгендиректора компании по брокерскому бизнесу Дмитрий Леснов: «К сожалению, мы можем только догадываться об истинных причинах такого интереса. Нам бы хотелось верить, что запрос, возможно, связан с тем, чтобы продолжить операции по выкупу ценных бумаг, которые ранее уже осуществлялись. Возможно, будет расширена сумма, максимально доступная к вычету. Но остается только гадать, пока мы каких-либо косвенных подтверждений этой информации не получали. Все-таки с точки зрения торговли заблокированными бумагами инвесторов уже есть выход из этих ситуаций. Недавно Московская биржа запустила торги такими активами внутри площадки, но еще до этого ряд брокеров внутри себя позволял осуществлять сделки с такими акциями».

По данным «Финама», заявки клиентов брокера в рамках выплат по указу о разблокировке были удовлетворены примерно на треть. Расчеты по замороженным иностранным ценным бумагам частных инвесторов, что оказались в депозитариях Euroclear и Clearstream, осуществлял Национальный расчетный депозитарий. Деньги на эти цели шли из выплат по евробондам России, которыми владели иностранцы из недружественных стран, в пределах суммы, заблокированной на счетах НРД. РБК пишет, что 6 июня регулятор обозначил как срок ответа на свой запрос от брокеров. Данные о текущем объеме невыплаченных средств могут стать основой для новых правовых решений со стороны властей, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов:

«Вероятно, запрос от ЦБ об объеме оставшихся заблокированными активов имеет оценочные и аналитические цели. Эти результаты могут лечь в основу разработки дополнительных инструментов по выплате средств или замене обязательств перед российскими инвесторами.

Выплаты по этому указу осуществляются за счет денег, аккумулированных на счетах типа "И" после замены обязательств перед держателем евробондов в Российской Федерации. Права по ним учитываются через иностранную инфраструктуру на выплату в иностранной валюте средств НРД, которые находятся в иностранных депозитариях. Анализ остаточного объема заблокированных средств поможет, во-первых, оценить эффективность этого механизма, а во-вторых, дать какой-то ориентир для определения, возможно ли использовать прогнозируемые остатки на счетах типа "И" для дальнейших выводов. Деньги, которые были накоплены на них, используются для выплат по обязательствам, неисполненным до дня вступления в силу указа, это 9 сентября 2023 года. Сбор информации может стать предпосылкой к расширению действия указа или даже принятию нового нормативного акта, который направлен на компенсацию выплат, заблокированных позднее».

Запрос информации может быть связан и со сбором статистических данных для Центробанка, согласна руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова: «Для организации теоретического нового раунда выплат по заблокированным бумагам, конечно, логично спрогнозировать его объем. Все же средства на эти операции идут с тех доходов, которые не были получены лицами, владеющими российскими бумагами через иностранных держателей.

Одной из задач может являться оценка эффективности ранее предпринятых мер так же, как в бизнесе: мы должны оценить объем, чтобы понимать, делать ли нам так дальше или поменять механизм.

Например, глава Центрального банка недавно заявляла о высвобождении 50% активов частных инвесторов. Вполне возможно, что регулятор хочет дополнить свою статистику конкретными цифрами. Соответственно, при планировании следующих шагов есть два варианта: либо просто ведение статистики, либо речь может идти и о следующем раунде выплат. Если мы именно говорим про второй вариант, то в данном случае продление указа возможно. Но сейчас он распространяется только на те активы, владение которыми осуществляется через Национальный расчетный депозитарий. По сути, если мы теоретизируем вопрос, то это может быть и расширение сферы действия указа. Потенциально в следующей редакции его можно распространить также на бумаги, учитываемые без НРД в цепочке».

В конце апреля 2025-го СПБ Биржа сообщила, что в прошлом году владельцам заблокированных иностранных бумаг удалось выплатить 53 млрд руб. Речь шла об активах, хранение которых было структурировано по цепочке СПБ банк—НРД—Euroclear.

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Станислав Крючков