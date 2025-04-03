Euroclear настроился на потепление

Euroclear разморозит часть российских активов. Разрешение на это депозитарию выдало казначейство Бельгии, пишут «Ведомости». Деньги пойдут на выплату компенсаций инвесторам, которые понесли убытки из-за судебных решений в России и указа президента от 19 марта прошлого года. Документ допускает выплаты со счетов типа С россиянам и подконтрольным им компаниям, которые юридически считаются нерезидентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас европейский депозитарий проводит аналогичную схему. По сути, происходит тот самый «обмен замороженными активами», который обсуждается почти два года, пояснил глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин: «Данное решение бельгийского казначейства касается только тех иностранных клиентов Euroclear, чьи активы были затронуты российскими контрсанкционными мерами, решениями судов, вынесенными до 3 января 2024 года. То есть по указу президента №198 от 19 марта НРД списал со счета типа С Euroclear денежные средства иностранных инвесторов и выплатил российским инвесторам. Теперь же бельгийский регулятор разрешил компенсировать эти средства иностранцам за счет аналогичных средств НРД, замороженных в Euroclear.

По сути, данное решение не затрагивает интересы российских инвесторов, а речь идет об обмене активами. То есть российским инвесторам эти активы выплачены здесь, а иностранным они теперь компенсируются Euroclear в Европе. Такое решение бельгийского казначейства явилось необходимым, потому что НРД находится под санкциями и самостоятельно осуществлять расчеты с Euroclear не может».

Российский Национальный расчетный депозитарий провел списание со счета С в августе прошлого года. Объем средств и количество получателей не раскрывалось. Разблокировка стала и важным политическим сигналом Москве от Евросоюза, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Это является в каком-то смысле проливанием света на то, что в ЕС уже созданы специальные комиссии. И деятельность направлена на то, чтобы проработать механизмы хотя бы частичного снятия санкций с России в случае, если все-таки сделка по деэскалации будет реализована.

Фактически у Европейского союза продолжает оставаться вариант ужесточения санкций, но надо понимать, что общий потенциал новых ограничений во многом исчерпан. Поэтому сейчас в большей степени все идет по пути каких-то поблажек. И здесь разморозка активов, скорее всего, опять затронет не самый широкий круг инвесторов, инвестиционных инструментов, а в большей степени это некий символический жест, который показывает, что действительно Европейский союз может действовать более гибко и не только идти по пути эскалации.

Но, конечно, возникает вопрос: последует ли за этим пряником кнут? Насколько это будет устойчивой тенденцией и насколько этот символический жест является далеко идущим в части деэскалирующего движения?»

Из €212 млрд на балансе бельгийского депозитария €183 млрд относятся к подсанкционным российским активам.

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Светлана Белова