Двойное лицензирование затруднило разморозку

Российским инвесторам стало сложнее возвращать свои заблокированные активы. Они столкнулись с двойным лицензированием, сообщают «Ведомости». Раньше замороженные из-за санкций ценные бумаги можно было перевести из европейского депозитария в другое хранилище через обращение за дополнительной лицензией. Документы выдавал регулятор страны, которая заблокировала счета. С недавних пор у владельцев бумаг требуют еще одно разрешение — в стране, куда активы собираются вывести. Например, так стал поступать Кипр. Причем требование предъявляет местный регулятор.

О первых таких случаях рассказывает партнер коллегия адвокатов Delcredere Андрей Рябинин: «Действительно мы сейчас видим, что в некоторых юрисдикциях местные регуляторы начинают требовать получения лицензии на прием активов по итогам разблокировки. Такое требование предъявляет регулятор Кипра сейчас. Мы начали получать информацию о требовании такой лицензии где-то, наверное, последний месяц. У нас нет четкого понимания, насколько это требование будет устойчивым и, соответственно, актуально в будущем. Идут консультации, связанные с тем, чтобы переубедить регулятора, поскольку в целом оснований для того, чтобы требовать подобной лицензии, у местных регуляторов по большому счету нет. Сложно что-то говорить. Я думаю, потребуется несколько месяцев для того, чтобы сложилась какая-то практика».

О похожих случаях стало известно в Швейцарии и странах СНГ, например, Казахстане и Армении. Здесь активы дополнительно проверяли уже не регуляторы, а отдельные финансовые организации, сообщает заместитель генерального директора «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, дополнительную лицензию депозитарии просят для перестраховки, поскольку позже активы могут попасть в санкционные кредитные организации: «Скорее всего, она призвана убедиться в том, что те активы, которые переводятся и выводятся по лицензиям, которые выдаются Минфин Бельгии и Люксембурга, они попадут в несанкционные юрисдикции для европейских депозитариев, в первую очередь санкционный НРД. Процедура здесь схожая: здесь требуется обратиться в финансовый регулятор того государства, в который инвестор планирует переводить активы и дальше направляет соответствующие письма, запросы. Как правило, все-таки юридические провайдеры из местных организаций оказывают содействие. Процедура, она ложится на плечи местных юридических консультантов».

Новую меру юристы называют оверкомплаенсом. Банки принимающих активы стран лишний раз соблюдают те требования, за которые уже отвечают лицензии к европейскому регулятору. Пока в случае с частными финансовыми организациями инвесторам либо удается договориться, либо найти банк, которого устроит и одна лицензия, говорит юрист и партнер Ftl Advisers Игорь Кузнец: «Это избыточное требование, так называемый overcompliance со стороны банков, которые хотят подстраховать свою позицию, чтобы снизить риск каких-то негативных, возможно, последствий в будущем от исполнения лицензии Минфина Бельгии или Минфина Люксембурга и принятия активов на свои счета.

В целом, лицензии от Минфина Бельгии в отношении активов Euroclear и Минфина Люксембурга в отношении активов Clearstream должно быть, по общему правилу, достаточно. Как правило, нам удается договориться с финансовым институтом, обосновать позицию, почему получения такой дополнительной лицензии не требуется, либо найти другой финансовый институт, который согласится принять такие активы без дополнительного разрешения со стороны регулятора принимающей стороны».

Инвесторы вынуждены размораживать активы по лицензии с лета 2022 года. Тогда Евросоюз наложил санкции на Национальный расчетный депозитарий, из-за чего у россиян были заблокированы зарубежные счета. По данным Центробанка, это привело к заморозке активов на 5,7 трлн руб.

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Егор Парфенов