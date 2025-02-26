Разморозка пустилась в частности

Российские инвесторы стали получать выплаты с заблокированных активов. Уведомления о пополнении брокерского счета пришли клиентам «РСХБ Управление активами». Компания привлекала инвестиции в закрытый паевой фонд, который полностью состоит из облигаций американских компаний и номинирован в долларах. Он подпал под блокирующие санкции в 2022 году. В Россельхозбанке не смогли предоставить “Ъ FM” оперативный комментарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее были случаи, когда доходы с таких активов выплачивались за счет государства. Но в этот раз, судя по всему, инициатива идет от частного лица, предполагает руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов: «Случаи, когда клиенты российского профучастника получают выплаты по паям, в основе которых лежат заблокированные активы, редкие и уникальные в нынешней ситуации. Судя по информации, те инвесторы, которые владели активами, связанными с корпоративными иностранными облигациями, получили либо часть дохода, либо весь доход, который им должен был поступить.

Вполне возможно, что эти корпоративные облигации иностранных компаний были каким-то образом даже обменены на российские активы, которые принадлежат отечественной УК. Каких-то кейсов и случаев, которые были бы известны всем, мы, к сожалению, сейчас не знаем. В данном случае мы говорим про юридические лица, управляющие компании крупных банков. Большинство из них входит в санкционные списки и SDN-листы, поэтому, скажем так, в промышленных масштабах обмен между российским санкционным лицом и европейским контрагентом маловероятен. Говорить о том, что этот процесс имеет массовый характер, мы не можем.

Откуда могла возникнуть доходность? Эти средства вряд ли являются государственными, и, скорее всего, такие сделки финансируются за собственный счет компаний. Возможно, это те доходы, которые ранее предназначались для иностранных инвесторов, находившихся в российской управляющей компании. И так как сейчас взаимозачетом иностранным инвесторам доходы перечислять не представляется возможным, данные средства идут в качестве компенсации для российских клиентов, которые в свою очередь владели иностранными активами. То есть такой своего рода взаимозачет».

24 февраля «Ведомости» сообщили, что некоторые российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами. Кроме того, юридические компании рассказывают о единичных случаях успешной разморозки ценных бумаг в иностранных депозитариях российскими физическими лицами. Частным лицам по-прежнему проще добиться возврата своих средств в индивидуальном порядке, поэтому не стоит ждать массовых выплат от брокеров, отмечает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова: «На основании указов, например, 198-го и 529-го, эти выплаты уже можно получить благодаря обращению к эмитенту. Помимо прочего, есть и другие нормы российского законодательства, которые позволяют пострадавшим частным инвесторам хотя бы как-то получать часть от своих замороженных средств. Таких стратегий много. И подобные случаи есть.

Мало, кто это знает, к сожалению, и не все используют механизмы разблокировки активов с разных контуров. Они обычно думают, что сейчас все как-то разрешится, за них все решат брокеры и другие финансовые организации, и ждут. Однако для того, чтобы наиболее эффективно разблокировать весь свой инвестиционный пакет, включая выплаты, надо использовать и российское законодательство, и подачу индивидуальных заявлений в казначейство. Допустим, в Министерство финансов Бельгии, если мы говорим про Euroclear, в Минфин Люксембурга, если речь идет про Clearstream, и в OFAC, если это американский эмитент, и все шло через Bank of New York».

По оценкам ЦентроБанка, в 2024 году удалось разморозить активы российских розничных инвесторов примерно на 570 млрд руб. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это коснулось 1,5 млн человек.

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Анжела Гаплевская