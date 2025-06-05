Nintendo Switch 2 расходится по рукам

Многочасовые очереди в магазины и восторг фанатов — в мире стартовали продажи новой консоли от Nintendo. Речь о портативном Switch 2, иностранная пресса называет его самым ожидаемым игровым решением 2025 года. На «борту» устройства — 8-дюймовый Full HD-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, а также эксклюзивные игры от Nintendo — Mario и Zelda. По оценкам самой компании, Switch 2 примерно в 10 раз мощнее своего предшественника, и, несмотря на портативность, на нем можно запускать релизы уровня стационарной Sony Playstation, например, Cyberpunk 2077.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

При этом в Россию партию новых консолей от Nintendo завезли еще в конце мая, рассказал блогер Валентин Петухов (Wylsacom): «Это полулегальные схемы, через Дубай все это попадает в Москву. Русский канал снял первым распаковку в мире, юристы Nintendo дотянулись, и видео как минимум на YouTube было заблокировано. Сейчас дата старта продаж в больших сетях — 10 июня. В принципе, буквально через пять дней после глобального релиза к нам консоли приедут как сами по себе, так и в бандле с Mario Kart World: вначале игру будут продавать вместе с Switch. Цена достаточно гуманная, в районе 60-65 тыс. руб. Я думаю, что очень быстро на маркетплейсах и площадках цена упадет до 50 тыс. руб. и ниже. С точки зрения доступности никаких проблем со Switch не будет.

Но приставки Nintendo исторически у нас не очень в почете. Наверное, стоит сказать, что прямо сейчас Switch 2 — как будто не самая рациональная покупка в силу того, что большого количества игр пока ожидать не стоит.

Кроме того, не стоит забывать, что первый Switch был взломан, там обнаружилась аппаратная дыра, которую использовали хакеры. Switch OLED, Switch Lite можно перепрошить и припаять соответствующее "железо", которое позволит запускать игры в обход всех лицензионных ограничений. Так что у нас люди покупают взломанные консоли с двумя сотнями игр и возможностью ставить все подряд».

У Switch 2 есть серьезные конкуренты — это и стационарные консоли от Sony и Microsoft, и портативный Steam Deck от одного из крупнейших цифровых дистрибуторов Valve. Причем за примерно ту же цену они превосходят решение от Nintendo как по мощности, так и по игровой библиотеке. Однако по продажам предшественник второго Switch обогнал их всех: японская компания реализовала около 125 млн устройств. За всю историю рынка игровых консолей больше было только у Nintendo DS и Sony Playstation 2, которые выпустили еще в начале нулевых.

Чем объясняется такой успех Nintendo? Эту тему “Ъ FM” обсудил с независимым экспертом по видеоиграм Александром Кузьменко: «Nintendo, помимо того, что занимается "железом", разрабатывает еще и софт, то есть непосредственно сами игры. Именно они — это самая главная причина, по которой эту консоль и покупают уже много десятков лет ее преданные фанаты. Потому что компания произвела огромную революцию в консолестроении, выпустив в середине 1980-х Nintendo Entertainment System. Ее китайский клон под названием Dendy у нас тоже стал народной в начале 1990-х. С тех пор армия фанатов все увеличивается и увеличивается, потому что у Nintendo есть четкий принцип: игры, которые эксклюзивно выпускаются для ее консоли, никогда ни при каких обстоятельствах не выйдут ни на ПК, ни на Xbox, ни на PlayStation. То есть, если вы, условно говоря, хотите поиграть в нового Super Mario, Animal Crossing, Donkey Kong, у вас не будет альтернативы, кроме как купить Nintendo Switch 2.

Кроме того, у Switch очень хорошая работа со сторонними командами. И за редким исключением игры, в которые можно поиграть на ПК или консоли других производителей, можно запустить и на Switch. Да, там, конечно, будет, может быть, не настолько хорошая графика, не будет какой-нибудь подписки вроде Xbox Game Pass, которая позволяет выбирать контент за небольшую ежемесячную плату. Но тем не менее, если люди выбирают эту консоль как единственную, то они ни в чем не ограничены по сравнению с владельцем большой приставки».

По оценкам Nintendo, в этом месяце они смогут продать до 15 млн новых игровых консолей Switch 2. А к 2030 году планируется реализовать до 100 млн устройств. Ожидания инвесторов от громкого релиза также высоки: кануне старта продаж акции японской компании показали рост в 2% на закрытии торгов в Токио. Всего с начала 2025 года котировки Nintendo увеличились почти на 30%.

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Никита Путятин