Гости из прошлого

В России вновь начали пользоваться спросом ретроигры родом из 90-х. В онлайн-магазинах скупают релизы, изданные еще на дисках для приставок и компьютеров с дисководами, студии запускают десятки ремастеров старых хитов. В cети появились целые сайты, позволяющие бесплатно скачать ретроигры – их запускают на компьютерах через эмулятор старой операционной системы MS Dos. "Ъ-review" разбирался, почему старые релизы вновь обрели популярность.

Игры в ретростиле

Стрелялки с разноцветными монстрами из комиксов, стратегии, где роботы устраивают войны на других планетах, эмуляторы, позволяющие управлять машинами и космическими кораблями. Все эти игрушки объединяет слабая графика – на экране хорошо видно, что герои состоят из квадратиков. И похожие игровые механики – игроки либо бьются за какие-то ресурсы, уничтожая армии врагов, либо бегают по ограниченному пространству и стреляют в монстров, привидений, солдат противника. Казалось бы, ретроигры, выпущенные 30 лет назад не выдерживают никакой конкуренции с современными проектами с их 3D -графикой: рельефным текстурированием, позволяющим имитировать неровности, HDR, улучшающим яркость, трассировкой лучей, которая дает возможность увидеть в игре свет, похожий на настоящий. Но спрос на старые игры все равно растет, нарушая все законы рынка.

По данным предоставленным «Ъ-Review» «Авито», в первом полугодии 2024 года было продано в два раза больше игр 90-х годов для приставок по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Средняя стоимость за два года на такие игры выросла незначительно — на 3%, составив 1,4 тыс. руб. При этом по сравнению с первым полугодием 2023 года, цена ретроигр уменьшилась на 7% — в прошлом году игру для приставки из 90-х годов можно было приобрести за 1, 5 тыс. руб.

Компьютерные ретроигры на дисках также стали продаваться значительно чаще — за два года продажи выросли в 6 раз, сообщили в «Авито». Средняя стоимость по сравнению с первым полугодием 2022 года снизилась на 26% и составила 800 руб.

Растет спрос и на сами игровые консоли, в том числе консоли ретро (современные имитации старых игровых приставок). По данным «М.Видео-Эльдорадо», объем этого рынка в России в январе-июне достиг 15,5 млрд руб. Всего за этот период было продано 704 тыс. таких приставок, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также популярностью пользуются и сайты, а также торренты, где можно скачать бесплатно игры из 90-х годов. Все они предназначены для старой операционной системы MS Dos, на современных компьютерах с Windows запустить их просто так нельзя. Однако нашлось решение, позволяющее обойти это ограничение. В сети распространились различные эмуляторы MS DOS – самый популярный из них DosBox. Пользователи с помощью данной программы могут открыть в отдельном окне копию страницы управления системы MS DOS. И через нее запустить ретроигру.

Некоторые ретроигры в России так популярны, что по ним даже проводятся соревнования среди геймеров. Так, Федерация компьютерного спорта проводит в Свердловской области каждый год чемпионат по пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III, выпущенной в 1999 году. Раньше же турниры там организовывались по игре Warcraft III: Reforged.

Независимый разработчик Слава Грис, создавший игру Fearmonium, Catmaze и Reflection of Mine, рассказал «Ъ-Review», что в Санкт-Петербурге регулярно проводятся встречи любителей ретроигр. Более того, сущетвуют ретрокомпьютерные клубы. «Их посещают как люди старше 35-ти, которые еще в детстве попробовали большое число игр того времени, так и более молодые люди»,— отмечает эксперт. Вместе с тем, по словам Славы Гриса, коллекционирование старых игр в России менее развито, чем на Западе. «У нас просто нет такого большого числа качественных ретроконсолей, как там. Рынок завален тайваньскими приставками Dandy вместо оригинальных японских NES (приставок Nintendo – ред.)»,— говорит разработчик.

Возрожденные из пепла

Опрошенные «Ъ-Review» разработчики говорят, что возвращение популярности старых игр – обычный тренд для гейминдустрии. По словам геймдизайнера студии «Мортешка» Владимира Белецкого, сегодня появляются не только ремастеры и эмуляторы, но и стилизованные под определенную эпоху игры. Так в предыдущем десятилетии были популярны стилизации под NES (приставки Nintendo – ред.), сейчас популярны стилизации под SNES (приставки Super Nintendo)», - говорит господин Белецкий. Как пример, он приводит стилизованную под Super Nintendo игру Sea of Stars.

Также, по его словам, становятся все более модными стилизации игр под раннюю эпоху 3D. Современные проекты подражают играм для приставки Nintendo 64, появившейся в 1996 году, и приставки Playstation 1, выпущенной в 1995 году. Как пример, эксперт приводит созданную в 2022 году игру в стиле survival horror (дословно, «хоррор на выживание») Signalis.

CEO студии по производству видеоигр Infinite Art Solutions Алексей Печенин отмечает, что разработчики всегда делали на основе старых игр более новые версии. «Возможно, сегодня немного повысился интерес к старым играм благодаря классным и доступным эмуляторам. Например, можно купить эмулятор за условно 1 тыс руб., и на нем будут установлены множество приставок, таких как Dendy, Sega, PS1, PS2, Atari, а также много игр. Это действительно удобно»,— отмечает эксперт.

По словам Владимира Белецкого, разработчики могут брать из старых игр какие-то элементы графики для стилизации. «А вот игровые механики чаще берутся современные, поскольку многие решения в области геймдизайна устаревают со временем», - отмечает он. Некоторые игровые механики не стареют даже со временем и их продолжают использовать, возражает заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий Агентства креативных индустрий (АКИ) Константин Бучнев. «Например, жанр метроидвания (приключенческий боевик – ред.) до сих пор популярен, хотя с выпуска игр, в честь которых он назван (Metroid и Castlevania) прошло уже более 35 лет», — рассказывает эксперт

Ностальгия по детству

Одна из причин возросшей популярности ретроигр кроется в ностальгии, признают разработчики. Люди, росшие в 90-е и игравшие тогда в игры, хотят снова почувствовать те же эмоции.

Российские игроки изначально выросли на хороших компьютерных играх, считает основатель Vengeance Games, преподаватель РАНХиГС Константин Сахнов. «Поколение, игравшее в эти игры, стало наиболее платящей категорией игроков. Это взрослые люди 35–40 лет, привыкшие платить за игры. И это стимулирует разработку ремейков и ремастеров», - говорит эксперт.

Второй же причиной популярности таких игр, по словам Константина Сахнова, является то, что большие студии стали более осторожными и не готовы вкладываться в креативные проекты из-за высокой стоимости разработки и маркетинга. «Поэтому для них гораздо удобнее сделать ремастер, у которого гарантированно есть преданная аудитория»,— отмечает разработчик.

С господином Сахновым соглашается и Слава Грис. По его словам, игровую индустрию можно очень условно разделить на крупнобюджетные ААА игры для массового пользователя и на небольшие оригинальные игрушки от независимых разработчиков. «У ААА-индустрии не лучшие времена: бюджеты раздуваются все сильнее, игр выходит все меньше, технологическое развитие идет уже не так быстро и поражать реалистичной графикой больше некого. Пользователи в поисках разнообразия сначала обратили внимание на небольших независимых разработчиков»,— объясняет он.

Также на возрождение ретроигр повлияло и появление инструментов, позволяющих небольшим командам разрабатывать проекты, сравнимые по масштабу разработки с играми той эпохи. «То есть небольшая команда может создать проект, который раньше потребовал бы в разы больших трудозатрат», - отмечает Владимир Белецкий.

Еще один важный фактор, почему разработчики участвуют в таких проектах, возможность придания проекту узнаваемого стиля, отмечает господин Белецкий. Разработчики отталкиваются от какого-то стиля и делают на основе этого свой продукт. Все дело просто в том, что индустрия видеоигр накопила значительный набор идей и концепций, которые могут быть переизданы с новой графикой, а иногда и с обновленным геймплеем, заключает Константин Бучнев.

