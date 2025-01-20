«Первое поколение вышло еще в 2017 году, и его можно смело считать хитом продаж»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о втором поколении гибридной игровой консоли и изменениях, которые претерпела модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nintendo Фото: Nintendo

Nintendo анонсировала второе поколение своей гибридной игровой консоли Switch 2. Вендор опубликовал ролик, в котором продемонстрировал ключевые перемены в дизайне модели, а также обозначил дату полноценной презентации — 2 апреля. Фамильные черты устройства легко узнать, но его габариты изменились. Диагональ экрана выросла с прежних семи до как минимум восьми дюймов. Некоторые инсайдеры указывают величину на 0,4 дюйма больше. Но, скорее всего, это показатель с учетом рамок вокруг экрана. В промо ролике создатели Switch 2 показали, что консоль стала чуть тоньше и на верхнем ее торце, рядом с разъемом для наушников, теперь еще один порт USB-C. Интегрированная в корпус подставка получила U-образную форму, да и сам гаджет вместе с док-станцией обладает более мягкой, округлой внешностью.

Самые заметные изменения случились с контроллерами Joy-Con: они тоже увеличились вместе с самой консолью. Ранее цветные комплектные джойстики теперь стали черными. Разработчики оставили лишь небольшие фирменные коралловые и голубые акценты на самих контроллерах и на боковых торцах консоли. Не только из соображений эстетики, но и как защиту от дурака, чтобы пользователи не перепутали стороны подключения. Ведь инженеры сменили систему крепления Joy-Con к Switch 2 — вместо прежнего вертикального защелкивания в паз они теперь просто вставляются сбоку. Надежность крепления обеспечивают в том числе магниты. В ролике также видно, что под кнопкой Home появилась еще одна, новая. Но на видео она лишена какой-либо пиктограммы или подписи, так что пока неясно, что она должна запускать.

Подробности по характеристикам электроники производитель, похоже, бережет до весенней презентации. Уверен, прирост мощности должен быть существенным. Ведь первое поколение Nintendo Switch вышло еще в 2017 году, и его можно смело считать хитом продаж. По данным компании, на текущий момент продано свыше 146 млн устройств. Что делает ее второй в рейтинге самых продаваемых игровых систем вендора. Дебютант уступил только Nintendo DS. По заверениям создателей, новое поколение Switch будет поддерживать игры предшественника как в цифровом виде, так и на физических носителях. Лишь по отдельным тайтлам могут быть ограничения. Актуальный список исключений обещают публиковать на сайте.

Александр Леви