Раздвоение пройденного

На прошлой неделе Россия поучаствовала сразу в двух военных выставках: MILEX, которая прошла в Минске, и LIMA (Международный салон морской и аэрокосмической техники) на малайзийском острове Лангкави. Несмотря на некоторые общие акценты (например, хитом обеих экспозиций стал будущий истребитель пятого поколения Су-57Э), цели на этих выставках Россия ставила заведомо разные: если присутствие на MILEX было призвано подтвердить крепкие союзнические отношения двух стран, то возобновление участия в LIMA стало лишь первым шагом к восстановлению прежних позиций в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После выставки в Минске 20 белорусских беспилотных вертолетов Sky Truck отправятся в Россию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости После выставки в Минске 20 белорусских беспилотных вертолетов Sky Truck отправятся в Россию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Главными новинками обеих российских экспозиций стали передовой истребитель пятого поколения Су-57Э и готовящийся к летной сертификации гражданский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Но в ходе MILEX Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые за долгое время напомнила о еще одной перспективной разработке — легком тактическом одномоторном самолете Су-75 Checkmate. Как ранее сообщал “Ъ” гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, в дальнейшем российская оборонка будет продвигать белорусским коллегам идею совместного производства этого истребителя пятого поколения с частичной передачей технологий.

Были и новинки, представленные на публике впервые. Так, среди премьерных экспонатов Россия продемонстрировала в Минске экспортную модификацию ударного БПЛА «Ланцет-Э».

Белоруссия, в свою очередь, ознакомила гостей с обновленной версией бронетранспортера Volat V-2 и управляемой зенитной ракетой 9М318, входящей в состав модернизированного зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ2К».

Нашлось место и новым контрактам. В частности, на MILEX белорусский Госкомвоенпром и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ подписали план сотрудничества по совместному обслуживанию отечественной наземной авиационной техники, самолетов МиГ-29 и боевых машин пехоты БМП-2. Также Министерство обороны Белоруссии заключило соглашение с Тульским оружейным заводом о поставках боеприпасов для белорусской армии. А холдинг «Авиаремонтный завод Внуково» и КБ «Беспилотные вертолеты» подписали контракт на поставку 20 комплексов Sky Truck — транспортного беспилотника вертолетного типа, способного нести до 500 кг полезной нагрузки. Стоимость контрактов не раскрывается.

Отметим, что Белоруссия не входит в число крупных импортеров вооружений и военной техники, а сама MILEX скорее является региональной выставкой, «заточенной» на показ преимущественно внутренних разработок. Об этом свидетельствует и тот факт, что иностранных делегаций в Минске было немного: по словам источника “Ъ” в одной из российских оборонных компаний, до белорусской столицы доехали лишь представители иранского Минобороны с тремя моделями БПЛА, пакистанские военные и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), представившая беспилотный летательный аппарат CH-9 («Цайхун-9»). Еще несколько стран были представлены на уровне военных атташе.

С другой стороны, LIMA, несмотря на более высокий ранг выставки, отметилась лишь планами расширения сотрудничества РФ с партнерами из Юго-Восточной Азии.

Впрочем, в Малайзию Россия вернулась после более чем шестилетнего перерыва, поэтому ее участие в LIMA, как и в недавней выставке LAAD-2025 в бразильском Рио-де-Жанейро (см. “Ъ” от 7 апреля), имело целью в первую очередь возвращение отечественной военной техники на международный рынок. В данном случае речь идет о его азиатско-тихоокеанском сегменте, где у России, как считают местные военные обозреватели, остались крепкие конкурентоспособные позиции. «LIMA 2025 вполне может стать поворотным моментом в том, как регион рассматривает российский оборонный экспорт: не только как продажу оружия, но и как платформу для сотрудничества, инноваций и общей безопасности»,— отметил, например, по этому поводу портал Aeromag Asia.

Дмитрий Сотак