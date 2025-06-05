Помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий ушел в отставку

Евгений Гурарий покинул должность помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) спустя шесть лет работы на посту, следует из данных на сайте полпредства. «Покинул команду по собственному желанию в связи с переходом на новую должность»,— отметил в разговоре с «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией. Собеседник добавил, что господин Гурарий в ближайшее время может получить должность в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее, в среду, новым помощником полпреда в УрФО Артема Жоги был назначен Василий Догдаев, который с 2019 года занимал пост начальника департамента аппарата полпредства по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. На сегодня у господина Жоги работают два помощника: Василий Догдаев и экс-глава управления нормативно-аналитической работы аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина.

Евгений Гурарий начал работу в органах власти Свердловской области в 2011 году: был заместителем начальника, главой экспертного управления губернатора. В 2013 году получил должность советника председателя областного правительства, в 2016 году — заместителя руководителя администрации главы региона. В 2019 году перешел на работу в аппарат полпреда президента в УрФО. Жена господина Гурария, Анна Гурарий, с октября 2023 года занимает должность председателя Екатеринбургской городской думы.

Перед уходом из полпредства, во вторник, Евгений Гурарий получил медаль «За вклад в укрепление обороны РФ». Приказ о награждении подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ранее кадровые изменения в полпредстве УрФО происходили в марте 2025 года. Артем Жога назначил начальника департамента по реализации общественных проектов Сергея Конева на должность главы департамента по вопросам внутренней политики. Участник специальной военной операции (СВО) и финалист программы «Время героев» Александр Загайнов получил пост главного советника департамента по вопросам внутренней политики.

Василий Алексеев