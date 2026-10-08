«Яндекс» не смог подтвердить возможность восстановления дата-центра в Сасово
08.10.2026, 18:34
«Яндекс» продолжает оценивать масштаб ущерба для инфраструктуры дата-центра в Сасово Рязанской области, атакованного БПЛА. Подтвердить возможность восстановления оборудования компания пока не может, сообщила «Ъ» пресс-служба «Яндекса».
После атаки беспилотников утром 8 октября на объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Пострадавших нет, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна, уточняли в компании.
В течение дня наблюдались сбои в Рунете: в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров. Подмосковное отделение Минтранса сообщало, что пассажирам недоступна покупка билетов на автобусы через интернет.