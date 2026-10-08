«Яндекс» не смог подтвердить возможность восстановления дата-центра в Сасово

«Яндекс» продолжает оценивать масштаб ущерба для инфраструктуры дата-центра в Сасово Рязанской области, атакованного БПЛА. Подтвердить возможность восстановления оборудования компания пока не может, сообщила «Ъ» пресс-служба «Яндекса».