«Сократ» заработал двести лет
Фигурантов дела о подготовке терактов в Крыму приговорили к большим срокам
08.10.2026, 18:37
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 8 октября был оглашен приговор членам группы «Сократ» — участникам агентурной сети украинских спецслужб, готовившим серию покушений на руководителей Крыма, а также совершившим теракт на железной дороге. Десять подсудимых получили в сумме более 200 лет лишения свободы — от 19 до 27. Еще две их сообщницы были осуждены условно. Часть подсудимых свою вину не признали, заявив, что не знают друг друга, а признательные показания дали под давлением.
ФСБ сообщила о задержании членов агентурной сети ГУР Минобороны Украины под руководством 59-летнего жителя Ялты Виктора Подвального по прозвищу Сократ в мае 2023 года. Помимо крымчанина, в ее состав входили 28-летний мастер спорта по спортивному ориентированию Кирилл Баранник, дайвер, бывший кандидат на пост мэра Ялты Игорь Зорин, а также гражданин Болгарии Денис Петранов, Сергей Войнаровский и его жена Елена, Ольга Кравчук, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко и Александр Литвиненко.
По данным ФСБ, подпольная группа была сформирована на полуострове летом 2022 года. Ее идеологом и создателем был офицер военной разведки Украины Роман Машовец, занимавший тогда пост замруководителя офиса Владимира Зеленского.
Виктор Подвальный заявил на допросе, что был завербован лично Машовцом в июне 2022 года в Польше. По его словам, он решился сотрудничать из-за того, что оба его взрослых сына уклонялись от мобилизации в российскую армию и ему пообещали помочь их укрыть. «Моей задачей было следить за руководством правительства Крыма для последующей их ликвидации, а также искать людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами и разведкой. Да, я выявил таких… Вы их всех задержали»,— отмечал Виктор Подвальный.
По версии следствия, слежка фигурантами велась для организации покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, а также военнослужащего в Севастополе. Эта же группа осуществила 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе полуострова.
Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у задержанных пять самодельных взрывных устройств, 6 кг пластичных взрывчатых веществ, военные электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами. Эти компоненты доставляли в Россию из Болгарии через транспортные компании СДЭК и «Возовоз», спрятав их в электроплиты.
При этом некоторые сообщники Сократа, Елена Войнаровская и Ольга Кравчук, получали по его просьбе груз у экспедиторов, не зная, что там спрятаны взрывные устройства.
Основным фигурантам инкриминировали ст. 275 УК РФ («Госизмена»), ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ст. 205 УК РФ («Теракт»), ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Во время процесса большинство подсудимых свою вину не признали. Виктор Подвальный, в частности, утверждал, что до задержания не был знаком с большей частью группы. Кирилл Баранник признался в подрыве железнодорожных путей, но отрицал участие в организованной группе, заявив, что дал признательные показания под давлением.
Суд по совокупности преступлений назначил Виктору Подвальному и Кириллу Бараннику по 27 лет в колонии строгого режима и оштрафовал их на 700 тыс. и 600 тыс. руб. Дениса Петранова приговорили к 23 годам лишения свободы, Игоря Зорина — к 20 годам, Сергея Войнаровского, Сергея Кривошеина — к 19 годам. Елену Войнаровскую и Ольгу Кравчук осудили на пять и пять с половиной лет условно соответственно. Им всем также назначили крупные штрафы. (Константина Евмененко и Александра Литвиненко приговорили к десяти и девяти с половиной годам лишения свободы соответственно летом 2024 года.)
Представители защиты заявили о намерениях обжаловать приговор, который еще не вступил в законную силу.