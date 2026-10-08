«Сократ» заработал двести лет

Виктор Подвальный заявил на допросе, что был завербован лично Машовцом в июне 2022 года в Польше. По его словам, он решился сотрудничать из-за того, что оба его взрослых сына уклонялись от мобилизации в российскую армию и ему пообещали помочь их укрыть. «Моей задачей было следить за руководством правительства Крыма для последующей их ликвидации, а также искать людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами и разведкой. Да, я выявил таких… Вы их всех задержали»,— отмечал Виктор Подвальный.