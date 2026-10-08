Президент UEFA Чеферин будет переизбираться на четвертый срок
08.10.2026, 18:39
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.
О своем намерении функционер объявил на встрече с представителями всех 55 национальных ассоциаций-членов UEFA в Берлине. Два года назад словенец заявлял, что не планирует участвовать в президентских выборах-2027.
«Моя цель остается прежней: сохранить единство европейского футбола, сделать нашу игру сильнее и подготовить UEFA к следующему поколению»,— приводит пресс-служба слова господина Чеферина. Также в релизе отмечается, что все члены структуры «единогласно просили» его о переизбрании. Александр Чеферин поблагодарил представителей национальных ассоциаций «за оказанное доверие».
Александр Чеферин возглавляет UEFA с 2016 года. Выборы президента и членов исполкома пройдут 4 марта на 51-м Конгрессе UEFA в Астане.