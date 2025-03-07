Боец СВО Александр Загайнов получил должность в полпредстве УрФО

Прошедший обучение по федеральной программе «Время героев» участник специальной военной операции (СВО) Александр Загайнов получил должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства Уральского Федерального округа (УрФО), сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога и Александр Загайнов

Фото: полпредство УрФО Артем Жога и Александр Загайнов

Фото: полпредство УрФО

Он будет курировать и контролировать проведение кадровых программ для участников СВО в регионах Урала. Как подчеркнул полпред УрФО Артем Жога, знания и опыт Александра Загайнова усилят команду аппарата. «Кроме того, он возьмет на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь»,— добавил господин Жога.

Подполковник Александр Загайнов родился в Семипалатинске (сейчас Семей, Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет и Общевойсковую академию РФ им. Фрунзе. За личное мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга на спецоперации награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами.

Напомним, Александр Загайнов приступил к стажировке в полпредстве УрФО в сентябре 2024 года. Ранее он прошел четырехнедельные стажировки в администрации Екатеринбурга и правительстве Свердловской области, где узнал об особенностях работы разных уровней власти, а в полпредстве его наставником стал тогдашний полпред, ныне секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Ирина Пичурина