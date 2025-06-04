Глава департамента полпредства УрФО Догдаев назначен помощником Жоги

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно назначил помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Василия Догдаева, который с 2019 года занимал пост начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Догдаев

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Василий Догдаев

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Василий Догдаев родился в Тюменской области в 1983 году, окончил Саратовскую государственную академию права. С 2005 года проходил службу в органах прокуратуры, на протяжении семи лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В 2015 году перешел в аппарат полпредства УрФО.

Господин Догдаев стал третьим помощником полпреда в УрФО Артема Жоги. С апреля 2019 года соответствующую должность занимает экс-заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий, с марта 2022 года — бывшая начальник управления нормативно-аналитической работы аппарата главы Тюменской области Наталья Доронина.

Последние кадровые изменения в полпредстве УрФО происходили в марте 2025 года. Артем Жога назначил начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата Сергея Конева на должность главы департамента по вопросам внутренней политики. Участник специальной военной операции (СВО) и финалист программы «Время героев» Александр Загайнова получил пост главного советника департамента по вопросам внутренней политики.

Василий Алексеев