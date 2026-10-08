В США Мадуро и его жену обвинили в пытках политических оппонентов

В заключении отмечается, что бывшему президенту Венесуэлы и его жене в дополнение к незаконному обороту наркотиков инкриминируется сговор с целью пыток. По данным прокуратуры США, Николас Мадуро в 2013 году приказал арестовать венесуэльского офицера, которого подозревали в подготовке государственного переворота. Во время допроса сотрудники управления военной контрразведки около 20 раз ударили военнослужащего оголенным проводом, подвешивали за руки и ноги.