«В веке XX пошло бы на ура»

В перспективе предполагается показывать фильмы и сюжеты, снятые самими ребятами. В каждом учебном заведении повесят экраны. Включаться они будут во время перемен в беззвучном режиме — дабы не в ущерб занятиям. В целом звучит неплохо. А теперь давайте представим, как детство и юношество, получив порцию знаний в классе, вместо того чтобы с радостью вырваться на свободу и выплеснуть накопившуюся энергию, а также провести необходимые гигиенические процедуры, целенаправленно устремляется к экранам получить очередную порцию важной информации во время своего «законного отдыха».