«В веке XX пошло бы на ура»
Дмитрий Дризе — о внедрении школьного телевидения
08.10.2026, 18:41
В России начинает вещание специальное школьное телевидение. Уже с 15 октября проект запустят в тестовом режиме в ряде пилотных регионов, а с 2027 года — по всей стране. Экраны разместят в коридорах учебных заведений, контент пойдет без звука во время перемен. На первом этапе в основном это будет эфир федеральных телеканалов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что программа несколько запоздала.
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Специальное школьное телевидение заработает в школах Российской Федерации. На первом этапе оно будет в том числе информировать подрастающее поколение об основных правилах безопасности, показывать ролики о новостях культуры, науки и спорта. Учащимся расскажут о том, какие проводятся конкурсы, олимпиады и иные состязания, чтобы каждый при желании мог принять в них участие.
В перспективе предполагается показывать фильмы и сюжеты, снятые самими ребятами. В каждом учебном заведении повесят экраны. Включаться они будут во время перемен в беззвучном режиме — дабы не в ущерб занятиям. В целом звучит неплохо. А теперь давайте представим, как детство и юношество, получив порцию знаний в классе, вместо того чтобы с радостью вырваться на свободу и выплеснуть накопившуюся энергию, а также провести необходимые гигиенические процедуры, целенаправленно устремляется к экранам получить очередную порцию важной информации во время своего «законного отдыха».
Возникает большой риск, что учащихся граждан придется направлять на просмотр телевидения в добровольно-принудительном порядке.
Вот школьники-то обрадуются! Особенно ученики старших классов. Наверное, они ночью не спят, все думают, как бы посмотреть без звука ролик о технике безопасности и о новых постановках в местном драмтеатре.
А может, найдутся и несознательные — испортят государственное имущество. Что тогда делать? Кто убытки компенсирует? Предусмотрено ли это сметой проекта? В общем и целом представляется следующая картина: на уроке посидел школьник, на перемене телевидение посмотрел (нечего беситься), затем разговоры о важном послушал. Дома также скучать не приходится — на то есть домашнее задание. Еще нельзя забывать о внешкольном воспитании, а также о кружках и дополнительных занятиях.
Впрочем, и это не главное. В XXI веке абсолютно любую информацию можно получить непосредственно из маленького устройства под названием смартфон. Никакое телевидение — школьное или любое другое — за этим никогда не угонится. Вот в веке XX (где-нибудь в его середине) подобное, возможно, пошло бы на ура — все в диковинку. А сейчас есть большие сомнения, что программа будет пользоваться популярностью.
Тем более что не все школы РФ выглядят идеально, федеральные инвестиции всегда есть куда направить.
Например, можно трубу починить или, например, разбить клумбу во дворе школьном, чтобы цветы росли и дети к прекрасному приучались. Хотя, конечно, информация нужна — особенно о технике безопасности и о том, как бороться с разными вызовами.