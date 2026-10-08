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СпортФутбол

За одного Роналду двух Месси дают

Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира заработают более $900 млн

08.10.2026, 18:41
Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира в этом сезоне заработают на всех более $900 млн. Это следует из подсчетов портала Sportico. Больше всех снова заработает португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду — на его долю придется $300 млн. В топ-3 также представлены Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Оба, впрочем, сильно уступают португальцу. Наибольшее представительство в рейтинге самых богатых игроков получили футболисты, выступающие не в богатейшей лиге мира — английской, а в чемпионате Испании.
На Криштиану Роналду приходится почти треть суммарного заработка участников рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов мира

На Криштиану Роналду приходится почти треть суммарного заработка участников рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов мира

Kristian Skeie / UEFA / Getty Images

Портал Sportico 7 октября опубликовал традиционный рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Подход Sportico отличается тем, что издание концентрируется, по сути, на попытке предсказать доходы за текущий сезон. Подсчеты, в которых учитываются зарплаты игроков, вероятные премиальные, которые они получат (зависят от спортивных результатов), доходы от рекламных контрактов, показывают, что в сезоне-2026/27 десять богатейших игроков мира станут богаче еще на $935 млн. Это рекордный показатель. Прежнее достижение было установлено в прошлом сезоне — $924 млн. Несмотря на формальное увеличение поступлений, доходы супербогатых футболистов практически не изменились. Это связано с тем, что большинство из них не меняли клубы и не подписывали новые контракты.
В рейтинге присутствует только один игрок, что-то поменявший в карьере,— Мохамед Салах.
По завершении прошлого сезона он покинул «Ливерпуль». Предполагалось, что карьеру он продолжит или в американской MLS, или в Саудовской Аравии, но вместо этого египтянин оказался в довольно скромном турецком «Трабзонспоре». В «Ливерпуле» Салах в свой последний сезон получил около $35 млн. В «Трабзонспоре» ему дали по $19,7 млн за каждый из двух сезонов, на которые рассчитан контракт. Однако на деле зарабатывает он значительно больше. Помимо бонусов за спортивные достижения Салаху также полагается 20% от выручки клубных магазинов с продаж любой атрибутики и товаров, связанных с его именем. По оценке Sportico, это будет приносить еще не менее $20 млн в год. В итоге с $40 млн форвард занял десятое место в рейтинге.
Что касается лидеров, то они те же, что и раньше. Криштиану Роналду по-прежнему остается настоящей машиной по зарабатыванию денег. Его ожидаемый доход за сезон составляет $300 млн. Он уже третий год подряд остается наиболее высокооплачиваемым спортсменом мира. Большую часть дохода португальцу принесет контракт с саудовским «Ан-Насром» — $250 млн. Еще $50 млн он получит от пула спонсоров, в который входят Nike, Panini и Whoop.
Интересно, что на Криштиану Роналду приходится почти треть суммарного заработка участников рейтинга.
Ведь все остальные сильно от него отстают. Расположившийся на втором месте аргентинский гений Лионель Месси по контракту с американским «Интер Майами» заработает $75 млн. У клуба просто нет таких же беспечно богатых покровителей, как у «Ан-Насра». Зато по доходам от рекламных контрактов Месси Криштиану Роналду обойдет. Соглашения с компаниями, среди которых Adidas, Michelob Ultra и Lowe’s, принесут ему еще $75 млн. Итого $150 млн.
Замыкает топ-3 французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе, один из трех — наряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси — футболистов, сумевших преодолеть рубеж в $100 млн за сезон. Доход нападающего достигнет $105 млн. Из них $75 млн составят зарплата и бонусы, еще $35 млн принесут рекламные контракты. На деле, однако, доходы Мбаппе могут оказаться заметно выше. В сентябре он разорвал многолетнее сотрудничество с Nike и подписал десятилетний контракт с швейцарским брендом спортивной экипировки On. Финансовые параметры сделки не разглашались. Правда, издания L’Equipe и The Athletic утверждали, что Мбаппе будет получать минимум по $22 млн в год. Но важнее то, что по условиям соглашения форвард получил долю в бизнесе компании. По похожему пути в свое время пошел один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер. Переданный ему в 2019 году пакет акций On сейчас стоит $500 млн.
Из примечательного в рейтинге можно отметить и то, что в нем всего один представитель самой богатой лиги мира — английской (см. инфографику). Наибольшее представительство — четыре места — получили футболисты, выступающие в Испании. Причем три из них — за один клуб: «Реал». На втором месте — чемпионат Саудовской Аравии: два игрока.
Футбол. Контракты игроков и тренеров
Футбол

Авторы

  • Александр Петров
    корреспондент