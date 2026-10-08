За одного Роналду двух Месси дают
Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира заработают более $900 млн
08.10.2026, 18:41
Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира в этом сезоне заработают на всех более $900 млн. Это следует из подсчетов портала Sportico. Больше всех снова заработает португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду — на его долю придется $300 млн. В топ-3 также представлены Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Оба, впрочем, сильно уступают португальцу. Наибольшее представительство в рейтинге самых богатых игроков получили футболисты, выступающие не в богатейшей лиге мира — английской, а в чемпионате Испании.
Портал Sportico 7 октября опубликовал традиционный рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Подход Sportico отличается тем, что издание концентрируется, по сути, на попытке предсказать доходы за текущий сезон. Подсчеты, в которых учитываются зарплаты игроков, вероятные премиальные, которые они получат (зависят от спортивных результатов), доходы от рекламных контрактов, показывают, что в сезоне-2026/27 десять богатейших игроков мира станут богаче еще на $935 млн. Это рекордный показатель. Прежнее достижение было установлено в прошлом сезоне — $924 млн. Несмотря на формальное увеличение поступлений, доходы супербогатых футболистов практически не изменились. Это связано с тем, что большинство из них не меняли клубы и не подписывали новые контракты.
В рейтинге присутствует только один игрок, что-то поменявший в карьере,— Мохамед Салах.
По завершении прошлого сезона он покинул «Ливерпуль». Предполагалось, что карьеру он продолжит или в американской MLS, или в Саудовской Аравии, но вместо этого египтянин оказался в довольно скромном турецком «Трабзонспоре». В «Ливерпуле» Салах в свой последний сезон получил около $35 млн. В «Трабзонспоре» ему дали по $19,7 млн за каждый из двух сезонов, на которые рассчитан контракт. Однако на деле зарабатывает он значительно больше. Помимо бонусов за спортивные достижения Салаху также полагается 20% от выручки клубных магазинов с продаж любой атрибутики и товаров, связанных с его именем. По оценке Sportico, это будет приносить еще не менее $20 млн в год. В итоге с $40 млн форвард занял десятое место в рейтинге.
Что касается лидеров, то они те же, что и раньше. Криштиану Роналду по-прежнему остается настоящей машиной по зарабатыванию денег. Его ожидаемый доход за сезон составляет $300 млн. Он уже третий год подряд остается наиболее высокооплачиваемым спортсменом мира. Большую часть дохода португальцу принесет контракт с саудовским «Ан-Насром» — $250 млн. Еще $50 млн он получит от пула спонсоров, в который входят Nike, Panini и Whoop.
Интересно, что на Криштиану Роналду приходится почти треть суммарного заработка участников рейтинга.
Ведь все остальные сильно от него отстают. Расположившийся на втором месте аргентинский гений Лионель Месси по контракту с американским «Интер Майами» заработает $75 млн. У клуба просто нет таких же беспечно богатых покровителей, как у «Ан-Насра». Зато по доходам от рекламных контрактов Месси Криштиану Роналду обойдет. Соглашения с компаниями, среди которых Adidas, Michelob Ultra и Lowe’s, принесут ему еще $75 млн. Итого $150 млн.
Замыкает топ-3 французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе, один из трех — наряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси — футболистов, сумевших преодолеть рубеж в $100 млн за сезон. Доход нападающего достигнет $105 млн. Из них $75 млн составят зарплата и бонусы, еще $35 млн принесут рекламные контракты. На деле, однако, доходы Мбаппе могут оказаться заметно выше. В сентябре он разорвал многолетнее сотрудничество с Nike и подписал десятилетний контракт с швейцарским брендом спортивной экипировки On. Финансовые параметры сделки не разглашались. Правда, издания L’Equipe и The Athletic утверждали, что Мбаппе будет получать минимум по $22 млн в год. Но важнее то, что по условиям соглашения форвард получил долю в бизнесе компании. По похожему пути в свое время пошел один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер. Переданный ему в 2019 году пакет акций On сейчас стоит $500 млн.
Из примечательного в рейтинге можно отметить и то, что в нем всего один представитель самой богатой лиги мира — английской (см. инфографику). Наибольшее представительство — четыре места — получили футболисты, выступающие в Испании. Причем три из них — за один клуб: «Реал». На втором месте — чемпионат Саудовской Аравии: два игрока.