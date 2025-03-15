Артем Жога готовится к выборам

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога назначил начальником департамента по вопросам внутренней политики Сергея Конева. Он будет отвечать за отбор кандидатов в депутаты региональных парламентов среди участников специальной военной операции (СВО) и за состояние межнациональных отношений в округе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник департамента внутренней политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Сергей Конев

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО Начальник департамента внутренней политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Сергей Конев

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Сергей Конев стал первым начальником департамента в аппарате полпредства УрФО, которого назначил Артем Жога за пять месяцев работы в должности представителя президента на Урале.

Сергею Коневу 33 года. Он уроженец Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область), окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. С 2010 года занимал разные должности в органах местного самоуправления и госвласти в Кемеровской и Новосибирских областях, а с 2015 года в структурах Калининградской области.

Сергей Конев тесно работал с экс-полпредом президента в УрФО, экс-губернатором Калининградской области Николаем Цукановым и в 2018-2020 годах занимал различные посты в аппарате полпредства: от советника до заместителя начальника департамента. В 2020 году, после перехода господина Цуканова в ПАО «Ростелеком» на должность старшего вице-президента, господин Конев был назначен директором проектов департамента цифровизации промышленности и лесного хозяйства компании.

В 2022 году Сергей Конев вернулся на работу в аппарат полпредства УрФО и спустя год возглавил департамент по реализации общественных проектов аппарата.

По словам источника «Ъ-Урал», близкого к полпредству, Артем Жога поставил Сергею Коневу задачу по проведению «эффективных избирательных кампаний» на выборах депутатов региональных парламентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Челябинской и Курганской областей, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«Перед Сергеем Коневым поставлены задачи по работе, связанной с поддержкой возвращающихся бойцов СВО — их социализация, трудоустройство и адаптация. В общественных отношениях особое внимание к теме межнациональных отношений»,— добавил собеседник.

Второй источник «Ъ-Урал» отметил, что господин Конев будет отвечать за отбор кандидатов в депутаты региональных парламентов среди участников спецоперации.

По данным трех источников «Ъ-Урал», знакомых с ситуацией в полпредстве, в январе на должность начальника департамента по вопросам внутренней политики рассматривали кандидатуру бывшего вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Собеседники не смогли объяснить срыв назначения.

Сергей Конев возглавил департамент по вопросам внутренней политики в связи с реакцией Артема Жоги на «навязывание» ему на соответствующий пост Анатолия Векшина, считает политтехнолог Александр Ханин.

«Кандидатура бывшего вице-губернатора не была выбором полпреда — человека уволили из правительства Челябинской области и сказали пристроить в полпредство. У Артема Жоги произошла нормальная реакция руководителя: отказался от предложенного варианта и сам выбрал подходящего человека»,— пояснил эксперт.

Александр Ханин подчеркнул, что Сергею Коневу предстоит усилить работу по увеличению числа кандидатов из участников СВО на предстоящих выборах. «В той же Оренбургской области на праймериз ЕР заявилось колоссальное количество участников СВО, как минимум по одному-два в каждом муниципалитете. В регионах УрФО особой активности в этом направлении пока не видно»,— пояснил он.

Господин Жога уже начал предпринимать шаги по внедрению участников СВО в политическую элиту УрФО. Так, пост главного советника департамента по вопросам внутренней политики неделей ранее занял командир войсковой части на СВО и финалист программы «Время героев» Александр Загайнов, который прошел стажировку в администрации Екатеринбурга, правительстве Свердловской области и аппарате уральского полпредства.

Господин Ханин отметил, что в ряде регионов УрФО сохраняется национальная напряженность. По данным Свердловскстата, на Средний Урал в 2024 году приехало 32,9 тыс. мигрантов, годом ранее — 16,2 тыс. иностранцев.

«Стоит быть готовым, что в любой момент может случиться конфликт на национальной почве, к которому будет повышенное внимание со стороны федерального центра, если не будут предпринято жесткого контроля или новых ограничений»,— считает политтехнолог.

Василий Алексеев