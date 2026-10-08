Двое граждан Латвии арестованы за проникновение на базу ВВС в Британии
08.10.2026, 18:30
Британская полиция сообщила об аресте двух человек по обвинению в незаконном проникновении на базу ВВС Моулсуорт в Кембриджшире. Позже обвинение расширили до незаконного проникновения с целью нанесения вреда Соединенному Королевству.
Факт проникновения был обнаружен утром 8 октября сотрудниками полиции Министерства обороны. Они обнаружили оставленный у забора базы микроавтобус, а во время поисковых работ — проникших на базу мужчин. Первоначальный арест произвели полицейские Министерства обороны.
Арестованные — проживающие в Британии граждане Латвии 36 и 32 лет. Как отмечается в заявлении полиции, в связи с обстоятельствами инцидента его расследованием заняты сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом.