Ответственность быть женщиной

В пятницу городская дума Екатеринбурга спустя два заседания избрала своего председателя. Кресло спикера впервые заняла женщина, 33-летняя директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ), жена полпреда президента по Уральскому федеральному округу Анна Гурарий. Сразу после голосования она заявила о намерении тесно сотрудничать с администрацией Екатеринбурга и правительством Свердловской области. И городским, и региональным властям как раз и нужен был человек, ориентированный прежде всего на них, а не на какие-то элитные группы в городском парламенте, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый спикер городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Новый спикер городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Третье внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга 13 октября открыл исполняющий обязанности председателя, первый вице-спикер думы Михаил Матвеев. Он предложил созыву внести предложения по кандидатам и передал слово руководителю фракции «Единой России» (ЕР) Алексею Вихареву.

«Уверен, что депутаты фракции "Единая Россия" сделали правильный выбор, и Анна Гурарий вместе с депутатами, главой города, губернатором и горожанами сделает наш любимый город еще лучше и уютнее»,— представил коллегу единоросс. Выбор Анны Гурарий обусловлен квалифицированным педагогическим опытом кандидата и «самый главный плюс — она женщина», пояснял он позже журналистам. «В любой ситуации умеет оставаться над схваткой, и ее женской интуиции, проницательности и образования хватит, чтобы все сложные моменты в думе преодолевать с легкостью»,— рассыпался он в комплиментах новому спикеру.

С 2020 года Анна Гурарий занимала пост директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. После назначения она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет).

Отметим также, что Анна Гурарий замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием.

Михаил Матвеев поблагодарил главу фракции и спросил у депутатов, будут ли еще предложения. «А чего плохого, если у нас будет красивая девушка спикером думы? У нас, насколько я помню, все время мужики с 1992 года, поэтому ничего плохого. По-моему, получится неплохо»,— поддержал кандидатуру госпожи Гурарий Александр Колесников (ЕР). Другие депутаты выдвигать альтернативных кандидатов тоже не стали.

Господин Матвеев предложил Анне Гурарий выступить с предвыборной речью, однако она отказалась и гордума перешла к вопросам кандидату. Александр Альшевских (ЕР) пожаловался, что гордума ежегодно тратит средства на закупку «календариков и открыток», когда «есть смысл сэкономить и обойтись без этого, потратить эти деньги на решение проблем горожан». Госпожа Гурарий ответила, что такие вопросы решаются в рабочем порядке, однако заверила, что этот конкретный она услышала и обсудит его позже.

Безальтернативную кандидатуру на пост спикера единогласно поддержали все 30 присутствующих депутатов (всего их 35).

После этого Анну Гурарий пригласили пройти в президиум, где Михаил Матвеев вручил ей пышный букет и пригласил занять положенное ей место.

Для решения ключевых вопросов города депутатский корпус будет работать с администрацией Екатеринбурга и правительством региона в «единой команде», сразу предупредила коллег Анна Гурарий. «Со своей стороны я открыта для взаимодействия с каждым депутатом и готова прикладывать максимальные усилия, чтобы эффективно и результативно обеспечить наши депутатские полномочия»,— доложила она. Позже она также пояснила журналистам, что покинет пост директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ, однако хочет продолжать преподавать в качестве внешнего совместителя. Она отметила, что работа в должности спикера для нее «задача со звездочкой», однако пообещала «использовать багаж знаний и компетенций, чтобы успешно справиться с этой задачей».

«Мне кажется, быть женщиной — это всегда ответственно, не только когда мы говорим про позицию председателя городской думы. Думаю, со мной согласятся все женщины, что это по природе ответственно»,— заявила политик.

Напомним, что первые два заседания гордумы депутаты восьмого созыва откладывали вопрос об избрании спикера. Один из отсутствующих на заседании в пятницу депутатов Константин Киселев («Яблоко») пояснял, что не пришел как раз из-за возмущения паузой с избранием спикера. «У нас местное самоуправление отделено от государственной власти. И императивные мандаты запрещены. Но все послушно ждут указаний начальства. Это унизительно. Это превращает саму думу в нечто мизерабельное. В ничто»,— написал он на своей странице в VK.

Алексей Вихарев объяснял задержку «некоторыми консультациями» и «политическими процедурами», которые необходимо пройти кандидату. Анна Гурарий отказалась пояснять журналистам, о каких именно процедурах говорил ее коллега.

«Видимо, долго не согласовывала Москва: да, была версия о внутренних интригах, но за месяц никаких альтернативных кандидатов так и не появилось»,— объсняет задержку с избранием спикера гордумы политолог Алексей Шабуров.

По его мнению, главный вызов для нового спикера — отсутствие депутатского опыта: «В тонкости придется вникать с колес, это потребует много сил и времени; плюс, понадобятся люди, которые будут втягивать ее в процесс». Ряд екатеринбургских депутатов, также напомнил политолог,— выходцы из «маскулинных сред», где «не очень принято подчиняться женщине»: «Но на ее стороне администрация, да и сами они проголосовали: придется (им.— “Ъ”) себя ломать и через какие-то установки перешагивать».

Выбор Анны Гурарий руководством города и региона политолог объясняет тем, что «и губернатор, и мэр хотели видеть (спикером.— “Ъ”) человека, который не связан с группами влияния в гордуме». «То есть человека, который будет ориентироваться в первую очередь на администрацию, будет обращаться за советом к ним, а не к каким-нибудь иным структурам,— продолжил эксперт.— Таких фигур в гордуме не так много».

Василий Алексеев, Екатеринбург, Григорий Лейба