От Стамбула до Вашингтона и обратно

Итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле разделили мир на сторонников продолжения диалога и группу поддержки ужесточения антироссийских санкций. Принимающая переговоры Турция полна решимости провести третий раунд в Стамбуле до конца июня и вывести диалог на уровень первых лиц. В ответ авторы законопроекта о новых карательных мерах против России в Сенате США спешат принять его до саммита G7, который пройдет в середине июня в Канаде. Будущее переговорного процесса по Украине определят дальнейшие шаги Вашингтона, куда после встречи в Стамбуле срочно отправились с визитом глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак и другие члены украинского руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор-республиканец, автор нашумевшего санкционного законопроекта Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассчитывает запустить механизм одобрения антироссийских санкций в Сенате США уже на этой неделе

Фото: Jose Luis Magana / AP Сенатор-республиканец, автор нашумевшего санкционного законопроекта Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассчитывает запустить механизм одобрения антироссийских санкций в Сенате США уже на этой неделе

Фото: Jose Luis Magana / AP

Второй раунд российско-украинских переговоров, в ходе которого стороны так и не договорились о безоговорочном перемирии — главном требовании Киева и его западных союзников, в то же время позволил добиться определенных позитивных результатов по гуманитарным вопросам и договоренности о третьей встрече до конца июня.

Ведущие западные СМИ признали, что переговоры в Стамбуле не были безрезультатными, хотя и прошли не по тому сценарию, который готовили в Киеве и европейских столицах.

«Эти встречи служат тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры без предоставления первоначального согласия на прекращение огня, на чем в качестве условия настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны»,— отмечает The New York Times.

Реакцию руководства ООН изложил официальный представитель генсека Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик. «Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками погибших»,— заявил господин Дюжаррик. Он также выразил надежду, что переговоры в Стамбуле приведут «к полному, немедленному и безусловному прекращению огня на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН».

Принимавшая переговоры турецкая сторона и вовсе не скупилась на оптимистичные оценки и прогнозы. «Мы приняли второй раунд переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы включить новые категории и большее количество людей. Стороны также обменялись меморандумами, отражающими их взгляды на прекращение огня и мир. В ближайшие дни они приступят к работе над этими текстами на техническом уровне»,— написал в соцсети Х присутствовавший на встрече глава МИД Турции Хакан Фидан.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он рассчитывает провести в своей стране четырехсторонний саммит, в котором вместе с ним примут участие Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Я думаю, что Турция играет ключевую роль в украинском урегулировании. Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога»,— признал посол США в Турции Томас Баррак.

Комментируя инициативу турецкого лидера, представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп в случае необходимости не откажется от участия в такой встрече.

Отвечая на вопрос о реакции Трампа на удары Украины по российским аэродромам, нанесенные накануне переговоров в Стамбуле, Кэролайн Левитт заявила:

«Президент хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке».

При этом она не ответила на еще один вопрос — о том, намерены ли США ужесточить санкции против России.

В то время как сторонники переговоров России и Украины ищут пути их продолжения, приверженцы усиления давления на Москву расценили итоги второй российско-украинской встречи в Стамбуле как сигнал о необходимости активизировать работу по принятию новых санкций против России.

Как заявил сенатор-республиканец, автор нашумевшего санкционного законопроекта Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), он рассчитывает запустить механизм одобрения антироссийских санкций в Сенате США уже на этой неделе. Идея Грэма состоит в том, чтобы подтолкнуть к их одобрению страны G7 на их саммите, намеченном на 15–17 июня в Канаде, то есть до того, как Россия и Украина проведут новый раунд переговоров. Законопроект предусматривает введение пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, приобретающих российские энергоносители, уран и другую продукцию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС работает над своим 18-м пакетом санкций, в который войдут снижение ценового потолка нефти и новые ограничения против так называемого теневого флота.

Однако, как отмечает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза, новый пакет санкций ЕС вряд ли удастся успеть подготовить к саммиту «Группы семи» в Канаде. Источники портала предположили, что новый пакет, возможно, будет готов только к концу этого месяца. Кроме того, как отмечает EUobserver, в ЕС вынуждены учитывать, что предложенный сенаторами США законопроект может нанести ущерб и европейцам, так как предполагает введение 500-процентных пошлин в отношении импорта в США из стран, закупающих газ у России.

В то же время, как заявила во вторник, 3 июня, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, согласованное применение санкций ЕС и санкций, которые готовятся в Сенате США, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России. Комментарий ЕК был сделан по итогам состоявшейся в Берлине 2 июня встречи Урсулы фон дер Ляйен и сенатора Грэма, которые обсуждали координацию ЕС и США по санкциям в отношении России.

Сразу после встречи в Стамбуле и получения меморандума с российскими предложениями по урегулированию с необъявленным визитом в Вашингтон отправилась высокопоставленная украинская делегация. В ее состав вошли глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, первый вице-премьер Юлия Свириденко и представители Минобороны страны. Как сообщил глава офиса Зеленского, в Вашингтоне украинская делегация встретится с представителями Республиканской и Демократической партий и командой президента Трампа. В числе основных тем переговоров он назвал вопросы военной помощи Киеву и введения санкций против России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 3 июня на вопрос, собирается ли Москва проинформировать Вашингтон о своем видении итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил: «Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения».

Сергей Строкань