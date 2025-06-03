«Обе стороны были далеки друг от друга»

Новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле вызвал оживленную реакцию зарубежных СМИ. Издания отмечают, что обсуждения носят очень сложный характер, и это может затянуть подписание соглашения о прекращении огня.

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Фото: Murad Sezer / Reuters Российсская делегация во главе с Владимиром Мединским

Фото: Murad Sezer / Reuters

Эрдоган: Турция хочет провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание сделать Стамбул центром мирной дипломатии. Президент подчеркнул, что Турция продолжает играть центральную роль в мирной дипломатии, содействуя встречам между российскими и украинскими делегациями на своей территории.

Переговоры были направлены на обсуждение путей выхода из трехлетней войны России против Украины. Но обе стороны, по-видимому, были далеки друг от друга, приступая к переговорам.

Перемирия не ожидается, но между Киевом и Москвой состоится новый обмен пленными

Напряженная ситуация, плотный график. Было около 15:15, когда министр иностранных дел Турции объявил, что переговоры уже завершены — чуть больше чем через час после их начала. Вердикт: «встреча завершена без отрицательного результата». Очень дипломатичная формулировка, чтобы констатировать, что эта наспех проведенная встреча ни к чему конкретному не привела. Но надежда на перемирие снова угасла.

Украина и Россия далеки от согласования условий прекращения огня на переговорах в Стамбуле

Условия достижения мира между странами по-прежнему сильно различаются. Москва настаивала на условиях, которые практически полностью передавали бы ей контроль над Киевом, в то же время отвергая требования Украины о немедленном прекращении огня и более активном участии США в переговорах. Непримиримость России расстроила президента США, который хвастался, что может разрешить конфликт в первый же день своего пребывания на посту президента, и думал, что его близкие отношения с Путиным могут помочь в заключении сделки.

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Фото: Murad Sezer / Reuters Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украина и Россия провели краткие переговоры, договорились об обмене пленными, но не более того

В понедельник Россия и Украина провели в Стамбуле короткий второй раунд прямых переговоров, договорившись об обмене погибшими и пленными солдатами. Однако в остальном не было достигнуто существенного прогресса в прекращении изнурительной войны или даже в достижении соглашения о прекращении огня.

В преддверии переговоров в Стамбуле в понедельник украинские официальные лица встретились с советниками европейских союзников Германии, Италии и Великобритании. Даже несмотря на то, что приверженность США обороне Украины, по-видимому, колеблется, Европа все громче заявляет о своей поддержке Киева и об опасностях, исходящих от России.

Мирные переговоры между Украиной и Россией вселяют надежды, но не приносят существенного прогресса

Как и на предыдущей встрече в Стамбуле, значимые обсуждения по мирному соглашению, по-видимому, были отложены. Это осложняется устоявшимися позициями обеих сторон и меняющейся ситуацией на поле боя.

Москва и Киев ведут переговоры под давлением господина Трампа, который попеременно уговаривал и упрекал лидеров обеих стран. Но Россия и Украина твердо придерживались своих позиций. Ни одна из сторон не ожидала, что представит условия, приемлемые для другой стороны. По мере того как переговоры заходят в тупик, усиливаются боевые действия.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик