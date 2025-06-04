Прошло более суток, прежде чем в Вашингтоне в официальных заявлениях Белого дома и Госдепа прокомментировали итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. В администрации США пришли к выводу, что диалог Москвы и Киева должен продолжаться и ужесточение санкций против России пока нецелесообразно. Несмотря на то что контролируемый республиканцами Конгресс США готов хоть сейчас одобрить новые карательные меры против РФ, законодатели будут ждать решения президента. В свою очередь, глава Белого дома постепенно дистанцируется от украинского кризиса, урегулирование которого не сулит ему никаких дивидендов, перелагая ответственность за ход переговоров на Москву и Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Решение не направлять своего представителя в Стамбул во время второго раунда российско-украинских переговоров 2 июня и не участвовать вместе с европейскими коллегами в контактах с украинской делегацией не помешало администрации США после небольшой паузы оценить результаты встречи и перспективы дальнейшего мирного урегулирования на Украине.

При этом вместо привычных заявлений Дональда Трампа по горячим следам событий с подробными комментариями 3 июня выступили Белый дом и Госдеп.

Отвечая на вопрос журналистов, что думает о второй российско-украинской встрече президент США, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поспешила заверить, что тот в курсе всех последних событий и не теряет оптимизма.

«Я говорила с ним об этом только сегодня утром. Он по-прежнему позитивен в отношении прогресса, который мы видим»,— сообщила госпожа Левитт, обратив внимание на то, что запустить диалог Москвы и Киева удалось только после личного вовлечения в процесс Дональда Трампа, который «разговаривал с лидерами обеих стран по телефону всего пару недель назад».

«Я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. В прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и только благодаря настойчивости и решительному настрою президента добиться прекращения этой войны эти страны встретились вчера»,— отметила Кэролайн Левитт.

Второй заданный ей ключевой вопрос касался возможности введения новых американских санкций против России, учитывая демонстрируемую Конгрессом США готовность запустить механизм принятия получившего широкую двухпартийную поддержку законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Как следовало из разъяснения Кэролайн Левитт, в Белом доме исходят из того, что последнее слово должно остаться за Дональдом Трампом. «Я думаю, что Сенат и все на Капитолийском холме уважают мнение президента, который является верховным главнокомандующим. Президент выражал свою позицию по этому вопросу, и он разумно оставил возможность санкций в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости»,— сообщила официальный представитель Белого дома.

Свое развернутое заявление по итогам второго раунда российско-украинских переговоров сделала и официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Решение администрации США не направлять своего представителя в Стамбул она объяснила стремлением Вашингтона сделать переговорный процесс между Москвой и Киевом двусторонним, без участия в переговорах внешних игроков, включая США. Как заявили президент и госсекретарь, теперь это должно быть между сторонами конфликта.

Госпожа Брюс попыталась также порассуждать о возможных временных рамках переговорного процесса, сохранив в своем ответе определенную недосказанность.

«Администрация США рассчитывает, что переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине не растянется на месяцы или годы. Есть обязательство не допустить встречи ради встреч»,— сообщила американский дипломат.

В то же время она решительно не согласилась, что в ближайшие недели якобы истекает некий крайний срок для достижения украинского урегулирования, который установил президент Трамп. «Иногда, что удивительно, на переговорах вы добиваетесь некоторого прогресса, и тогда дело движется вперед и вы действительно можете изменить ситуацию»,— заметила официальный представитель Госдепа, дав понять, что пока переговоры движутся в правильном направлении.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, разумеется, неоднократно говорили, что военного решения этого конфликта не существует и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру»,— заключила госпожа Брюс.

Этот комментарий заметно отличается от тех разъяснений, которые дал еще 20 мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США госсекретарь Марко Рубио. Тогда глава американской дипломатии заверил законодателей, что уже в ближайшее время администрация США сможет определиться по вопросу о том, имеет ли смысл и дальше продолжать диалог с Россией и делать ставку на мирные переговоры, и назвал введение санкций вполне возможной опцией.

В ходе своего последнего телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, состоявшегося 3 июня, все тот же Марко Рубио поддержал продолжение прямых переговоров России и Украины для завершения конфликта.

В свою очередь, американский телеканал ABC со ссылкой на «неназванных американских чиновников» сообщает о том, что президент Трамп в последние дни якобы все больше отстраняется от темы российско-украинского конфликта из-за разочарования ходом переговоров. По словам источников ABC, в представленный Москвой 2 июня в Стамбуле меморандум входят пункты, которые «Украина и администрация Трампа считают невыполнимыми». В связи с этим собеседники ABC обвиняют Москву в попытке сорвать переговорный процесс. Насколько достоверна инсайдерская информация АBC о переменах в позиции президента США, остается неясным, учитывая, что Трамп ранее называл этот телеканал источником fake news и даже требовал лишить его лицензии и уволить всех сотрудников.

Между тем 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения нового раунда российско-украинских переговоров будут согласованы после того, как стороны изучат тексты меморандумов, которыми они обменялись в Стамбуле.

«Какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть проекты меморандумов. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда»,— отметил господин Песков.

Отвечая на вопрос “Ъ”, насколько частыми должны быть встречи, чтобы переговорный процесс не затягивался, представитель Кремля заявил, что интенсивность контактов будет зависеть от готовности сторон. «Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность… Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки»,— добавил господин Песков.

Сергей Строкань