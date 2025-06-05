Оплата с задержкой

Правительство Санкт-Петербурга предлагает выплачивать 100 тыс. рублей беременным школьницам, студенткам колледжей и вузов. Инициативу губернатора в среду, 4 июня, поддержали депутаты городского Законодательного собрания. При этом некоторые парламентарии отметили, что денежная поддержка учениц может быть расценена как одобрение ранней беременности. Фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия — За правду» заявили, что будут подавать поправки ко второму чтению законопроекта, чтобы исключить из списка школьниц. Несмотря на неоднозначность такой поддержки, законопроект о выплатах в том числе школьницам уже одобрили в нескольких регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К идее поддерживать беременных несовершеннолетних фракции «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ отнеслись скептически

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ К идее поддерживать беременных несовершеннолетних фракции «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ отнеслись скептически

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты петербургского парламента одобрили в первом чтении законопроект о поддержке беременных школьниц, студенток колледжей и высших учебных заведениях. Девушки, имеющие российское гражданство, проживающие в Петербурге и обучающиеся на дневном отделении, смогут получить из бюджета 100 тыс. рублей после того, как встанут на учет в женскую консультацию. В пояснительной записке к документу говорится, что выплата нацелена на «защиту здоровья матери и ребенка, улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей».

По данным комитета по здравоохранению, на июнь 2025 года в Петербурге 266 беременных, обучающихся по очной форме обучения. Получить деньги смогут те, кто родил ребенка после 1 января 2025 года. Согласно законопроекту, выплачивать дополнительные средства город намерен до 31 декабря 2027 года.

«К сожалению, медицинская статистика последних лет свидетельствует, что проблем с рождением ребенка у женщин все больше. Мы хотим, чтобы современные мамы не откладывали рождение детей на период окончания обучения»,— заявил перед депутатами представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

«Мы будем рады, если будет больше беременных студенток»,— отметила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Скептически к идее поддерживать беременных несовершеннолетних отнеслись фракции «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. «Какое количество школьниц до 16 лет сейчас находятся в положении? Нет ли там уголовных производств? И не приведет ли это, что девушки начнут беременеть для получения ста тысяч? Не создает ли такую опасность закон?» — задался вопросом Алексей Зинчук (КПРФ), напомнив, что за сексуальную связь с девушками до 16 лет предусмотрено уголовное наказание.

— Наша задача — поддержать школьницу, которая попала в сложную ситуацию, а задача правоохранителей — выяснить, почему она попала в эту ситуацию,— ответил спикер Заксобрания Александр Бельский.

— А если этот закон приведет к тому, что 100 тыс. рублей можно таким образом получить? — продолжал господин Зинчук.

— Вы считаете, что школьниц это стимулирует?

— Я этого не исключаю. Есть ли какие-то критерии для школьниц?

Ответить на вопрос попробовал Константин Сухенко. Он заявил, что в старшей школе девушке может быть 17–18 лет: в первую очередь в законопроекте подразумевались такие случаи. «Совокупность причин, по которым девушки беременеют в 15–16 лет, не рассматривается как норма ни авторами закона, ни обществом. Закон направлен на нормальные семьи. Мы не исходим из того, что он будет стимулировать рождение детей школьниками»,— заключил господин Сухенко.

«Законопроект фактически является неуклюжей попыткой государственного стимулирования роста рождаемости и решения демографических проблем путем поощрения ранней беременности. Мы категорически против принятия законов, которые нормализуют подростковую и даже детскую беременность. Детская и подростковая беременность — это ЧП. Она требует очень внимательного отношения, профилактики, сопровождения. Но не стимулирования, даже если оно косвенное. Фракция "Яблоко" будет голосовать против законопроекта»,— высказалась Ольга Штанникова с трибуны Мариинского дворца. «Яблочники» намерены подготовить поправку ко второму чтению законопроекта, чтобы исключить из списка школьниц или установить минимальный возраст для получения денег.

Руководитель фракции СРЗП Марина Шишкина также заявила, что вместе с коллегами будет подавать поправку, которая исключит из числа получателей этой льготы учащихся школ. «Наша фракция не согласилась с тем, что ранняя беременность — это хорошо и для студенток, и для школьниц. Полагаем, есть много рисков, которые школьницы могут не осознавать, что может привести к злоупотреблениям и нарушениям»,— написала госпожа Шишкина в своем Telegram-канале.

Противоположную позицию высказал руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник. По мнению парламентария, законопроект не влияет на возраст беременности. «Это мера поддержки будущих молодых мам. Пусть девочка в 17 лет родит здорового ребенка, не прерывает беременность. Давайте ей поможем. Ситуации в жизни могут быть разные»,— прокомментировал «Ъ-СПб» господин Крупник.

Аналогичная мера уже действует в Самарской, Кемеровской и Орловской областях. На региональные инициативы о поддержке беременных школьниц рублем отреагировали и в Государственной Думы.

В начале апреля депутат Ксения Горячева («Новые люди») заявила, что выплаты ученицам в Брянской, Орловской областях, Кузбассе, так же, как и шоу «Беременна в 16» и разговоры о запрете абортов,— это «нормализация подростковой беременности».

«Можно сколько угодно называть подобные меры заботой и поддержкой, но когда государственные институты используются для трансляции позиции "неважно, сколько тебе лет — рожай, мы тебе заплатим",— это не забота, это вредная, очень вредная пропаганда. Когда ребенок рожает другого ребенка — это трагедия»,— отметила госпожа Горячева. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) призвала не поощрять раннюю беременность. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков при этом заявил, что выплаты школьницам — «это реакция на ситуации, которые в жизни есть, поддержка, но не стимул к ранним родам».

Выплаты беременным школьницам и студенткам — очередная попытка петербургских властей повысить рождаемость в городе, которая сокращается с 2017 года. В Смольном полагают, что такая ситуация сохранится до 2027 года, а дальше выйдет на плато и к 2030-му немного возрастет. В конце 2024 года правительство обновило программу по повышению рождаемости: теперь врачи в гинекологиях должны проводить «мотивационное анкетирование» женщин, желающих сделать аборт, «в целях сохранения беременности и формирования индивидуальных рекомендаций по мерам поддержки беременной».

Надежда Ярмула