Беременных поддержат штрафами

В парламенте Санкт-Петербурга предложили привлекать к административной ответственности тех, кто призывает женщину сделать аборт. Соответствующий законопроект, который, как уверяют его авторы, направлен на «защиту беременной женщины», внесли в Заксобрание на прошлой неделе. На вопрос, в каких случаях будет применяться новая норма, авторы инициативы рассуждают гипотетически. По мнению юристов, законопроект в его нынешней редакции не содержит четких формулировок, а также перечня лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, что «создает риск для слишком широкого толкования и бессистемного правоприменения». Несмотря на то, что реализация такого закона вызывает множество вопросов, аналогичная мера принята уже в 17 регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проекте сделано исключение только для врачей, которые в рамках закона должны сообщить пациентке о наличие медицинских показания к прерыванию беременности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В проекте сделано исключение только для врачей, которые в рамках закона должны сообщить пациентке о наличие медицинских показания к прерыванию беременности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты петербургского парламента от фракции «Единая Россия» — Всеволод Беликов, Антон Соловьев и Константин Чебыкин — разработали законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Под «склонением» авторы инициатива понимают некие действия, которые совершаются «с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана».

В пояснительной записке парламентарии уверяют, что документ «разработан в целях укрепления института семьи и материнства, повышения рождаемости, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций».

Депутаты предлагают привлекать к административной ответственности граждан, которые уговаривали беременную сделать аборт. Согласно законопроекту, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 50 тыс. руб. При этом правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, сохранила женщина будущего ребенка или нет. В проекте сделано исключение только для врачей, которые в рамках закона должны сообщить пациентке о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.

«Из формулировки неясно, в какой момент повседневные обсуждения и непростые разговоры о сохранении беременности, в том числе между непосредственно родителями или с участием медицинских профессионалов, пересекают грань и становятся нарушением закона. Из буквального толкования нормы следует, что разговоры о самой возможности прерывания беременности также могут быть «склонением», если будут расценены как уговоры или предложения»,— обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. На то, что «ряд положений проекта закона требуют уточнения во избежание сложностей в правоприменении», указало юридическое управление Законодательного собрания.

Из нынешней редакции законопроекта следует, что под административную ответственность может попасть любой гражданин, кроме медработников, отмечает Екатерина Тягай.

«Следовательно, ни с кем женщина без риска для себя и собеседника не сможет свободно обсуждать вопрос прерывания беременности, будь то ее собственные родители, супруг или партнер, друзья, психологи»,— комментирует эксперт. Кроме того, в законе никак не определено, что будет являться доказательством склонения к аборту, что, по мнению юриста, «создает риск для слишком широкого толкования и бессистемного правоприменения».

«Пропаганда чайлдфри запрещена, но идеи не умерли: остались группы, новоявленные гуру, которые провозглашают свои тезисы. Это одна история. Вторая сторона: есть люди, которые соприкасаются с теми, кто готовится стать матерью, и ведут себя неадекватно. Если человек оказал давление на беременную даже в частном разговоре, это может стать предметом разбирательства»,— говорит об идее законопроекта депутат Всеволод Беликов. В качестве примера парламентарий привел ситуацию, когда сделать аборт девушку уговаривает мать будущего отца. «Как квалифицировать и выходить на наказание? Возможно, кто-то придет и пожалуется в органы правопорядка. Возможно, кто-то из родных девушки сообщит об этом»,— рассуждает парламентарий.

Рассматривать правонарушения, по словам Всеволода Беликова, будет комитет по законности, правопорядку и безопасности. Депутаты рассчитывают, что реализовать закон в городе им поможет практика других регионов, в которых соответствующая норма уже принята.

Инициатива депутатов Петербурга не уникальна. Первый закон о защите беременных был подписан в Республике Мордовия в августе 2023 года, когда в России активно обсуждали запреты абортов. В ноябре того же года ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности ввели в Тверской области. Тогда же патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу регионов и призвал принять соответствующий закон на федеральном уровне.

За два прошедших года наказание за побуждение женщины сделать аборт также ввели в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях; Вологодской, Калининградской, Курганской, Курской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской и Смоленской областях; Республике Коми. В конце февраля аналогичный закон приняли депутаты Воронежской облдумы: в регионе максимальный размер штрафа за склонение к прерыванию беременности составляет 200 тыс. рублей. С 1 сентября 2025 года наказывать за правонарушение будут в Кировской области. «Несмотря на то, что аналогичные законы приняты в нескольких субъектах, правоприменительная практика пока не сложилась»,— подчеркивает Екатерина Тягай.

Параллельно с введением региональных запретов в России в ноябре 2024 года был принят закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри — осознанного отказа от рождения детей. Новая норма запрещает распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. За нарушения будет грозить штраф в размере до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей — для юридических.

Идея Заксобрания Петербурга вполне вписывается в общую программу борьбы с абортами. В городском правительстве уверены, что аборт — одна из причин сокращения рождаемости в городе. В декабре 2024 года Смольный обновил программу по повышению рождаемости, в которой прописал новые методы для снижения числа операций по прерыванию беременности.

Согласно новым пунктам программы, врачи-гинекологи при общении с женщиной, обратившейся в медцентр, должны использовать определенные «речевые модули». Например, акушеры-гинекологи при общении с несовершеннолетней, желающей сделать аборт, должны сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения».

Надежда Ярмула