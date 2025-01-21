Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный усиливает борьбу с абортами

В Петербурге изменили программу по повышению рождаемости

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться рождаемость. Такая тенденция, по прогнозам Смольного, продлится до 2027 года. Рождаемость в городе падает с 2017-го и за семь лет сократилась на 34%. На этом фоне городские власти утверждают дополнительные меры поддержки для молодых и многодетных семей, а также выступают против абортов, которые остаются в Петербурге на высоком уровне. В конце декабря Смольный обновил программу по повышению рождаемости, в которой прописал новые методы для снижения числа операций по прерыванию беременности.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе — октябре 2024 года в Петербурге родились 39 632 ребенка. За этот же период 2023-го в городе появились на свет 40 111 детей. Естественная убыль населения составила 12,3 тыс. человек. В комитете по здравоохранению не ответили на вопрос о результатах за год: мобильные и стационарные телефоны пресс-службы комитета более недели не отвечают. Согласно прогнозам Смольного, в 2024-м на свет должны были появиться 45 990 детей.

Как клинические психологи в России станут укреплять репродуктивное здоровье

Рождаемость в городе падает уже семь лет подряд. При этом начиная с 2010 года показатели росли: в 2010-м родилось 55,5 тыс. человек, в 2015-м — 70,7 тыс. По данным Петростата, наибольший показатель был зафиксирован в 2016 году: тогда на свет появилось 72,7 тыс. детей. Спад случился уже на следующий год: в 2017-м в городе родилось 66,5 тыс. детей — на 8,5% меньше, чем в «успешном» 2016-м. В  Смольном полагают, что рождаемость в городе будет сокращаться до 2027 года, а дальше выйдет на плато и к 2030-му немного возрастет. Такие данные приводятся в обновленной региональной программе по повышению рождаемости, рассчитанной до 2027 года.

Снижение рождаемости, по данным Федеральной службы государственной статистики, наблюдается во всей России с 2015 года. В 2023 году в России на свет появились 1,264 млн новорожденных. Это наименьший показатель с 1999 года, когда родилось 1,214 млн детей и был поставлен антирекорд по числу родившихся за новейшую историю РФ. Нынешние показатели сравнимы с данными за 1997–1998 годы. Период 1990-х в истории России называют «демографической ямой». Росстат прогнозирует, что показатели начнут расти с 2028 года.

Программа по повышению рождаемости в Петербурге была принята в 2023 году. В конце декабря 2024-го в документ были внесены изменения. В программе установили новые методы работы с женщинами, желающими сделать аборт. Кроме того, эффективность работы женских консультаций теперь будет оцениваться также исходя из количества женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности после посещения врача.

По мнению Смольного, аборт — одна из причин сокращения рождаемости в городе. «Снижение числа абортов является главным резервом роста числа рождений в условиях ежегодного снижения числа женщин в активном репродуктивном возрасте»,— объясняется в документе. При этом общее число прерываний беременности в городе сокращается: в 2021 году зафиксировано 15,7 тыс. случаев.

Согласно новым пунктам программы, в гинекологиях будет проводиться «мотивационное анкетирование» женщин, желающих сделать аборт, «в целях сохранения беременности и формирования индивидуальных рекомендаций по мерам поддержки беременной». Врачи при общении с женщиной, обратившейся в медцентр за искусственным прерыванием беременности, должны будут использовать определенные «речевые модули». Их еще в 2023 году разработал Минздрав. Например, акушеры-гинекологи при общении с несовершеннолетней, желающей сделать аборт, должны сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения».

Цель у нововведений одна — «увеличение числа женщин, принявших решение сохранить беременность». Изменения в программу были внесены согласно федеральному пилотному проекту «Репродуктивное здоровье». С 2022 года проект действует в семи регионах: Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской, Магаданской области, Приморском и Камчатском крае. С июня 2024-го «программу мотивационного анкетирования» распространили на всю страну.

Борьба с абортами — программа федеральная. Так, с 1 января 2025 года в России действуют новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. В документах указано, что аборт проводится «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования» в женской консультации или в центре медико-социальной поддержки женщин. Кроме того, врачам рекомендовано перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение.

Особое внимание Смольный уделяет молодым мамам. Согласно обновленной программе, чтобы поддержать родителей-студентов, в петербургских вузах создадут комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Инициатива идет из центра: за прошедший год в российских вузах было создано 50 комнат для молодых семей и преподавателей с детьми. В 2030 в учебных учреждениях должны быть открыты не меньше 1 тыс. таких комнат, заявляла ранее замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Для молодых семей также будут созданы пункты проката детских колясок, кроваток и других предметов первой необходимости. Кроме того, Смольный намерен финансово поддержать беременных студенток очной формы обучения. При постановке на учет женщине будет выплачена разовая выплата в размере 100 тыс. рублей.

Надежда Ярмула

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...