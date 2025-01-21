Смольный усиливает борьбу с абортами

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться рождаемость. Такая тенденция, по прогнозам Смольного, продлится до 2027 года. Рождаемость в городе падает с 2017-го и за семь лет сократилась на 34%. На этом фоне городские власти утверждают дополнительные меры поддержки для молодых и многодетных семей, а также выступают против абортов, которые остаются в Петербурге на высоком уровне. В конце декабря Смольный обновил программу по повышению рождаемости, в которой прописал новые методы для снижения числа операций по прерыванию беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе — октябре 2024 года в Петербурге родились 39 632 ребенка. За этот же период 2023-го в городе появились на свет 40 111 детей. Естественная убыль населения составила 12,3 тыс. человек. В комитете по здравоохранению не ответили на вопрос о результатах за год: мобильные и стационарные телефоны пресс-службы комитета более недели не отвечают. Согласно прогнозам Смольного, в 2024-м на свет должны были появиться 45 990 детей.

Рождаемость в городе падает уже семь лет подряд. При этом начиная с 2010 года показатели росли: в 2010-м родилось 55,5 тыс. человек, в 2015-м — 70,7 тыс. По данным Петростата, наибольший показатель был зафиксирован в 2016 году: тогда на свет появилось 72,7 тыс. детей. Спад случился уже на следующий год: в 2017-м в городе родилось 66,5 тыс. детей — на 8,5% меньше, чем в «успешном» 2016-м. В Смольном полагают, что рождаемость в городе будет сокращаться до 2027 года, а дальше выйдет на плато и к 2030-му немного возрастет. Такие данные приводятся в обновленной региональной программе по повышению рождаемости, рассчитанной до 2027 года.

Снижение рождаемости, по данным Федеральной службы государственной статистики, наблюдается во всей России с 2015 года. В 2023 году в России на свет появились 1,264 млн новорожденных. Это наименьший показатель с 1999 года, когда родилось 1,214 млн детей и был поставлен антирекорд по числу родившихся за новейшую историю РФ. Нынешние показатели сравнимы с данными за 1997–1998 годы. Период 1990-х в истории России называют «демографической ямой». Росстат прогнозирует, что показатели начнут расти с 2028 года.

Программа по повышению рождаемости в Петербурге была принята в 2023 году. В конце декабря 2024-го в документ были внесены изменения. В программе установили новые методы работы с женщинами, желающими сделать аборт. Кроме того, эффективность работы женских консультаций теперь будет оцениваться также исходя из количества женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности после посещения врача.

По мнению Смольного, аборт — одна из причин сокращения рождаемости в городе. «Снижение числа абортов является главным резервом роста числа рождений в условиях ежегодного снижения числа женщин в активном репродуктивном возрасте»,— объясняется в документе. При этом общее число прерываний беременности в городе сокращается: в 2021 году зафиксировано 15,7 тыс. случаев.

Согласно новым пунктам программы, в гинекологиях будет проводиться «мотивационное анкетирование» женщин, желающих сделать аборт, «в целях сохранения беременности и формирования индивидуальных рекомендаций по мерам поддержки беременной». Врачи при общении с женщиной, обратившейся в медцентр за искусственным прерыванием беременности, должны будут использовать определенные «речевые модули». Их еще в 2023 году разработал Минздрав. Например, акушеры-гинекологи при общении с несовершеннолетней, желающей сделать аборт, должны сказать: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения».

Цель у нововведений одна — «увеличение числа женщин, принявших решение сохранить беременность». Изменения в программу были внесены согласно федеральному пилотному проекту «Репродуктивное здоровье». С 2022 года проект действует в семи регионах: Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской, Магаданской области, Приморском и Камчатском крае. С июня 2024-го «программу мотивационного анкетирования» распространили на всю страну.

Борьба с абортами — программа федеральная. Так, с 1 января 2025 года в России действуют новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. В документах указано, что аборт проводится «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования» в женской консультации или в центре медико-социальной поддержки женщин. Кроме того, врачам рекомендовано перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение.

Особое внимание Смольный уделяет молодым мамам. Согласно обновленной программе, чтобы поддержать родителей-студентов, в петербургских вузах создадут комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Инициатива идет из центра: за прошедший год в российских вузах было создано 50 комнат для молодых семей и преподавателей с детьми. В 2030 в учебных учреждениях должны быть открыты не меньше 1 тыс. таких комнат, заявляла ранее замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Для молодых семей также будут созданы пункты проката детских колясок, кроваток и других предметов первой необходимости. Кроме того, Смольный намерен финансово поддержать беременных студенток очной формы обучения. При постановке на учет женщине будет выплачена разовая выплата в размере 100 тыс. рублей.

Надежда Ярмула