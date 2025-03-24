Останина призвала не поощрять детей «становиться родителями в школе»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) прокомментировала решение властей Орловской области выплачивать по 100 тыс. руб. школьницам, вставшим на учет по беременности. Раньше выплата распространялась только на студенток колледжей и вузов. По словам госпожи Останиной, дети должны получать полноценное образование, а «не становиться родителями в школе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно»,— сказала госпожа Останина в разговоре с «Газетой.ru».

По словам депутата, «организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой», и «далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть». «Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры»,— сказала она.

Выплата в 100 тыс. руб. была утверждена правительством Орловской области в декабре 2024 года и действует с 1 января текущего года. Чтобы получить средства, студентки очной формы обучения должны обратиться в местные органы соцзащиты. Власти региона считают, что мера улучшит демографическую ситуацию и «обеспечит достойное качество жизни семей региона». 20 марта губернатор Андрей Клычков подписал указ, распространяющий меру на учениц общеобразовательных учреждений.

Полина Мотызлевская