Многодетных поддержат ипотечным полумиллионом

Многодетные семьи в Санкт-Петербурге смогут получить 550 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотечного кредита. Соответствующие поправки в Социальный кодекс разработаны городским правительством. Аналогичная мера поддержки действует во всей России с 2019 года: из федерального бюджета многодетным выделяют 450 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что, учитывая текущие цены на жилье в Петербурге, выплаты от государства покрывают лишь небольшую часть стоимости квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закон, по которому многодетным семьям положено 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, был принят в 2019 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Закон, по которому многодетным семьям положено 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, был принят в 2019 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство Петербурга разработало новую меру социальной поддержки для многодетных семей. Мать или отец, у которых с 1 января 2025 года родился третий или четвертый ребенок, смогут единоразово получить 550 тыс. рублей на выплату ипотечного кредита (на последующих родившихся детей льгота в рамках одного кредита распространяться не будет). Воспользоваться региональной поддержкой смогут только граждане России, проживающие в Петербурге. Кроме того, жилье также должно быть приобретено в Петербурге. Получить городскую выплату можно только после получения аналогичной субсидии из федеральной казны.

Федеральный закон, по которому многодетным семьям положено 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, был принят в 2019 году. Программа действует до 31 декабря 2030 года.

В конце марта 2025 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство прорабатывает предложение о повышении выплат: сумма может увеличиться до 1 млн рублей.

Региональные выплаты доступны на сегодня в 13 субъектах России: во Владимирской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, в регионах Дальнего Востока (Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Еврейская АО и Чукотский АО), а также в Севастополе.

В среду, 4 июня, парламент Петербурга рассмотрит губернаторскую инициативу в первом чтении. Поправки планируют внести в городской Социальный кодекс. В пояснительной записке к проекту говорится, что закон направлен на улучшение демографической ситуации в городе. С 2017 года в городе ежегодно падает рождаемость.

По подсчетам Смольного, воспользоваться новой мерой поддержки ежегодно смогут 500 семей. На 2025–2027 годы на эти цели предусмотрено 825 млн рублей (по 275 млн ежегодно), из которых 338,25 млн — из федерального бюджета: в 2025-м — 129,25 млн, в 2026-м — 112,75 млн, в 2027-м — 96,25 млн.

«Учитывая текущие цены на жилье в Санкт-Петербурге, эта сумма покрывает лишь небольшую часть стоимости квартиры. По данным на март 2025 года, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет около 213 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры — около 10 млн рублей. Таким образом, компенсация в 1 млн рублей (региональная плюс федеральная выплата.— «Ъ-СПб») составляет примерно 10% от средней стоимости жилья»,— комментирует соучредитель Kronung Group Игнатий Найда.

По мнению эксперта, поддержка от государства — ощутимая, однако на фоне текущей стоимости жилья и высоких ставок в глобальном смысле не повлияет на тенденцию снижения ипотечного спроса.

«Резкого роста числа ипотек эта мера не вызовет, но для узкой группы семей, уже планирующих третьего или четвертого ребенка, это может стать дополнительным аргументом в пользу покупки жилья в ипотеку. В массовом масштабе влияние будет ограниченным, потому что ежемесячные платежи при текущей ставке и средней сумме кредита в 7–10 млн рублей все равно остаются тяжелой нагрузкой. Мера работает как локальный стимул, но не как инструмент перелома тренда по снижению ипотечного спроса. Чтобы влияние стало ощутимым, эту меру нужно было бы сочетать с более низкими ставками или увеличенной компенсацией»,— отмечает господин Найда.

Надежда Ярмула