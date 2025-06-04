Трамп: Москва ответит на атаки Киева на российские аэродромы

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы. Господин Трамп назвал разговор хорошим, но уточнил, что он не приведет к немедленному миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что разговор с Владимиром Путиным длился 1 час и 15 минут. По его словам, во время беседы они затронули и «другие атаки, которые происходят с обеих сторон».

Минобороны России заявляло, что 1 июня Украина атаковала FPV-дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Как добавляло ведомство, загорелись несколько единиц авиационной техники.