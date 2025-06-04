Главные темы телефонного разговора Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил американский лидер, разговор прошел хорошо и продлился около 1 часа и 15 минут. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Самое важное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

Стороны обсудили атаки Украины на военные аэродромы РФ.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы.

США не знали о планах Киева ударить по аэродромам РФ.

Как отметил российский президент, Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации.

Путин подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева были полезны.

Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского «никогда не стоял в практической плоскости».

Путин и Трамп также не обсуждали меморандумы России и Украины.

Президенты США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.

Об Иране

Президенты США и России обсудили ядерную программу Ирана.

Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.

США ждут окончательный ответ Ирана по ядерной сделке в «очень короткий промежуток времени».

Путин предположил, что может принять участие в переговорах с Тегераном по поводу ядерной сделки.

О взаимодействии США и России