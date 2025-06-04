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Главные темы телефонного разговора Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил американский лидер, разговор прошел хорошо и продлился около 1 часа и 15 минут. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Самое важное — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

  • Стороны обсудили атаки Украины на военные аэродромы РФ.
  • Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы.
  • США не знали о планах Киева ударить по аэродромам РФ.
  • Как отметил российский президент, Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации.
  • Путин подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева были полезны.
  • Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского «никогда не стоял в практической плоскости».
  • Путин и Трамп также не обсуждали меморандумы России и Украины.
  • Президенты США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.

Об Иране

  • Президенты США и России обсудили ядерную программу Ирана.
  • Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.
  • США ждут окончательный ответ Ирана по ядерной сделке в «очень короткий промежуток времени».
  • Путин предположил, что может принять участие в переговорах с Тегераном по поводу ядерной сделки.

О взаимодействии США и России

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