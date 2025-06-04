Главные темы телефонного разговора Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил американский лидер, разговор прошел хорошо и продлился около 1 часа и 15 минут. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Самое важное — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Стороны обсудили атаки Украины на военные аэродромы РФ.
- Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы.
- США не знали о планах Киева ударить по аэродромам РФ.
- Как отметил российский президент, Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации.
- Путин подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева были полезны.
- Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского «никогда не стоял в практической плоскости».
- Путин и Трамп также не обсуждали меморандумы России и Украины.
- Президенты США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.
Об Иране
- Президенты США и России обсудили ядерную программу Ирана.
- Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.
- США ждут окончательный ответ Ирана по ядерной сделке в «очень короткий промежуток времени».
- Путин предположил, что может принять участие в переговорах с Тегераном по поводу ядерной сделки.
О взаимодействии США и России
- США и РФ не обсуждали обмен заключенными.