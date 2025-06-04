Трамп созвонился с Путиным и обсудил атаки на аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и атаки на военные аэродромы РФ. Как отметил американский президент, разговор был продуктивный и продлился около 1 часа и 15 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру»,— написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Владимир Путин сообщил, что ему «придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», добавил американский президент.

1 июня Минобороны России сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате, по данным оборонного ведомства, произошло возгорание нескольких единиц техники. Сибирские регионы подверглись ударам дронов впервые.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».