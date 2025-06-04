Трамп созвонился с Путиным и обсудил атаки на аэродромы
Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и атаки на военные аэродромы РФ. Как отметил американский президент, разговор был продуктивный и продлился около 1 часа и 15 минут.
Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру»,— написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Владимир Путин сообщил, что ему «придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», добавил американский президент.
1 июня Минобороны России сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате, по данным оборонного ведомства, произошло возгорание нескольких единиц техники. Сибирские регионы подверглись ударам дронов впервые.
Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».