Госдума рассмотрит законопроект об обязательной предустановке RuStore

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на мобильные устройства. Он уточнил, что документ аналогичен закону Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В ближайшее время Госдумой будет рассмотрен законопроект, который по аналогии с Европейским союзом обяжет производителей мобильных устройств обеспечить возможность установки нашего магазина приложений. Мы дальше посмотрим, как он будет исполняться»,— сказал Максут Шадаев на совещании президента с правительством.

Как добавил министр, магазин приложений RuStore уже установлен на более чем 80 млн устройств. Ежемесячно им пользуются 50 млн человек.

На совещании Максут Шадаев также сказал, что после начала военной операции на Украине зарубежные цифровые платформы стали вести себя деструктивно в отношении пользователей из России. Он уточнил, что среди прочего они блокируют российские приложения в своих магазинах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магазин пройдется по сетям».