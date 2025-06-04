Шадаев обвинил западные платформы в деструктивных действиях

Глава Минцифры заявил, что после начала военной операции на Украине иностранные цифровые платформы стали вести себя деструктивно в отношении российских пользователей. Он уточнил, что говорит в том числе о блокировке отечественных приложений в зарубежных магазинах и отказе соблюдать законы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Начиная с 2022 года мы столкнулись с многочисленными ограничениями, которые ввели против нашей страны зарубежные цифровые платформы. Многие из них и ранее не стремились исполнять российское законодательство, а после начала СВО стали, откровенно говоря, вести себя совсем деструктивно в отношении российских пользователей»,— сказал Максут Шадаев на совещании президента с правительством.

Как добавил глава Минцифры, зарубежными мессенджерами пользуются 90 млн россиян. На совещании министр также рассказал о разработке нового национального мессенджера. По его словам, сейчас Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в него.