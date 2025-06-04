«Аэрофлоту» осталось завершить страховое урегулирование 36 самолетов

Компания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) рассчитывает завершить страховое урегулирование с иностранными собственниками 36 самолетов в парке группы. Об этом рассказал в интервью «Ъ» гендиректор Сергей Александровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По сути, это последние самолеты (оставшиеся в двойной регистрации.— "Ъ") полноценных иностранных лизингодателей. Все коммерческие условия сделок уже согласованы»,— сказал господин Александровский.

Он не уточнил стоимость урегулирования, однако назвал сделку «экономически привлекательной», поскольку стоимость самолетов по итогам сделки ниже рыночной. Оплачивать перерегистрацию будут без привлечения бюджетных средств, добавил господин Александровский. Страховое урегулирование освободит самолеты от двойной регистрации и позволит выполнять полеты по международной маршрутной сети. По итогам новой сделки от двойной регистрации будет очищено 228 самолетов группы.

Кроме того, группе предстоит урегулировать самолеты, принадлежавшие иностранным «дочкам» российских структур. Точное их количество глава Аэрофлота не указал, но часть этих самолетов была очищена от двойной регистрации еще до урегулирования.

В сентябре «Аэрофлоту» оставалось завершить страховое урегулирование 133 самолетов. В компании говорили, что для завершения процедуры необходимо около 350 млрд руб. В январе «Ъ» писал, что российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков более половины самолетов.

Подробности — в интервью «Ъ» с главой «Аэрофлота», которое будет опубликовано позднее.