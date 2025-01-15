Борт расправил крылья

Как выяснил “Ъ”, менее чем за три года санкций против гражданской авиации РФ перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации, мешающей полетам за рубеж, около 360 самолетов — более половины оставшегося в РФ флота. С учетом SSJ-100 за рубеж теперь могут летать более 500 лайнеров. В будущем это также позволит снизить сумму судебных претензий западных страховщиков к российской стороне, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двойная регистрация делала невозможными полеты самолетов российских авиакомпаний за рубеж

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Двойная регистрация делала невозможными полеты самолетов российских авиакомпаний за рубеж

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

К середине января 2025 года в регистрации Бермуд (ВСАА) осталось 300 иностранных воздушных судов (ВС) из парка российских авиакомпаний, следует из сведений ВСАА, с которыми ознакомился “Ъ”.

По данным Росавиации, до введения санкций против гражданской авиации РФ, на 24 февраля 2022 года, в ВСАА было зарегистрировано 745 самолетов, по данным Минтранса — 768. Доступ к около 80 ВС после объявления санкций был утрачен. Еще 36 ВС — в реестре Ирландии (IAA), из которых 19 эксплуатировала «Россия», остальные — АЛРОСА, iFly. Пять самолетов из IAA было утрачено, еще четыре ВС «России» выведены из реестра.

Таким образом, с марта 2022 года перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации как минимум 365 оставшихся в России иностранных ВС. Это более половины парка иностранных самолетов авиакомпаний РФ, которые обеспечивают 95% перевозок. С учетом SSJ-100 за рубеж из РФ теперь могут летать более 500 лайнеров. Представители ВСАА и IAA от официальных комментариев воздержались.

Большинство используемых авиакомпаниями РФ иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге. Собственники не хотели регистрировать их в реестре РФ, объясняя это недоверием к прозрачности и полноте процедур поддержания летной годности и регистрировали ВС на Бермудах и в Ирландии. Страна регистрации, согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции, отвечает за поддержание летной годности и сертификацию изменений в конструкции судов. Когда авиация РФ попала под санкции, Бермуды и Ирландия приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов, после чего поднимать их в небо законно стало нельзя. Тогда перевозчики начали переводить их в реестр РФ. Регистрация более чем в одной стране запрещена, что делает невозможными полеты за рубеж на самолетах с двойной регистрацией.

Лидер «дебермудизации» флота — группа «Аэрофлот», у которой на сегодня в регистрации Бермуд остается 65 ВС, в IAA — 14. На сегодня в группе от двойной регистрации «очищены» 192 самолета. За средства ФНБ группа переоформила 93 ВС: 83 — по сделкам страхового урегулирования, десять Boeing-777 — через завершение финансового лизинга. На эти цели ушло более 250 млрд руб. из почти 300 млрд руб., выделенных из ФНБ. Еще восемь А330, находившихся в финансовом лизинге, группа приобрела из своих средств. С использованием средств ФНБ также переоформлены 45 самолетов S7 и 19 — «Уральских авиалиний». Собственником переоформленных с участием средств государства самолетов стала подведомственная Росавиации «НЛК Финанс».

В сентябре 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что группа ведет переговоры о страховом урегулировании по оставшимся 133 ВС, что может потребовать 350 млрд руб. Другие перевозчики необходимой суммы для завершения сделок урегулирования по оставшимся самолетам не раскрывали. У S7, которая вывела из реестра ВСАА 51 самолет, в двойной регистрации остается 52 пассажирских ВС, у «Уральских авиалиний» — 33 ВС. У Utair в регистрации Бермуд остается 24 из 56 самолетов: как писал “Ъ”, часть парка находилась в собственности самого перевозчика.

В авиакомпаниях, Минтрансе, Росавиации, Минфине и Минэкономики “Ъ” не ответили. Пять источников “Ъ” в отрасли говорят, что новых траншей господдержки на сделки не было и движения по этому вопросу пока нет. Как подчеркнул близкий к правительству собеседник “Ъ”, «решения и денег нет, но вопрос не снят с повестки».

При этом некоторые авиакомпании, судя по всему, расплачивались за сделки с самолетами из собственных средств. Так, лизинговая Dubai Aerospace Enterprise (DAE) отчиталась, что получила с сентября по декабрь 2024 года $201 млн в рамках страхового урегулирования. Источники “Ъ” утверждают, что речь идет о семи самолетах для компаний за пределами топ-5 крупных перевозчиков. В DAE “Ъ” не ответили.

Регистрация и право собственности

По части «очищенных» от двойной регистрации лайнеров еще не урегулирован вопрос с правом собственности и переоформлением лизинговых контрактов на российские структуры, говорят источники “Ъ”. Так, почти половиной из самолетов, остающихся в двойной регистрации группы «Аэрофлот», владели европейские структуры российских лизингодателей: «Сбер Лизинга», «ВЭБ Лизинга» и «ВТБ Лизинга». Этим структурам также принадлежало несколько десятков самолетов в парках других перевозчиков.

Схема передачи самолетов таких квазироссийских структур в «НЛК Финанс» больше не обсуждается, среди возможных решений — конвертация всех контрактов операционного лизинга в финансовый, по завершении которого самолеты перейдут в собственность перевозчиков, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, проблема для лизингодателей и авиакомпаний заключается в том, что текущие контракты заключались в валюте по заниженной ставке — например, под 3–5%. С учетом проблем банков с доступом к валютному фондированию перевод их в рублевый контракт при ставке под 30% невозможен. Предоставить льготный кредит без разрешения правительства банки на законных основаниях не смогут, уточняет один из собеседников “Ъ”.

Успешное урегулирование правоотношений позитивно влияет на отношения с лизингодателями и минимизирует репутационные издержки авиакомпаний, говорит партнер BGP Litigation Владислав Риков. Сохранение деловой репутации, по его словам, важно на случай потенциального восстановления отношений и корректировки санкций в части техобслуживания или поставок запчастей, что вряд ли возможно «в ближайшем будущем». Также это актуально для взаимодействия с поставщиками из дружественных юрисдикций. Кроме того, отмечает юрист, это облегчит установление ответственности и предъявление претензий при разбирательствах в сфере безопасности и поддержания летной годности.

Страховое урегулирование

Урегулирование прав собственности в будущем также снизит совокупную сумму судебных претензий, которые, как отмечают эксперты, будут предъявлены российской стороне после завершения судебных разбирательств между лизингодателями и страховщиками на Западе. Сумма претензий, которую рассматривает только Высокий суд Лондона,— около €10 млрд. Благодаря заключенным соглашениям об урегулировании совокупная сумма претензий иностранных лизингодателей снизилась как минимум на $3 млрд.

Стоимость потенциальных исков лизингодателей по воздушным судам была бы существенно выше, чем то, что уже выплачено в рамках сделок страхового урегулирования, говорит заместитель гендиректора по авиастрахованию компании «АльфаСтрахование» Илья Кабачник. Дело в том, что сумма претензий иностранных лизингодателей к страховщикам основана на зафиксированной в договорах лизинга и договорах страхования Agreed Value — согласованной страховой сумме, которая, как правило, превышает рыночную стоимость самолета. Тогда как урегулирование претензий проводилось на базе рыночной стоимости, объясняет он. Кроме того, при разрыве отношений у лизингодателей оставались в распоряжении существенные суммы депозитов и отчислений за техобслуживание, перечисленные российскими авиакомпаниями. Эти средства были учтены при страховом урегулировании.

Айгуль Абдуллина